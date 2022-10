Nena Daconte: "De no haber sido tan insegura, tenía muchas más cosas que dar"

Daniel Luque

La cantante Mai Meneses, conocida artísticamente como Nena Daconte, se alejó de la música al serle detectada una depresión psicótica por la presión que le generaba el éxito. Años después ha vuelto a la industria con más confianza en sí misma, aunque asegura que "empieza de cero" y que, "de no haber sido tan insegura, tenía mucho más que dar".

En una entrevista con EFE, la intérprete de canciones como "Tenía tanto que darte" o "¿En qué estrella estará?" relata lo difícil que fue gestionar su carrera musical tras su pronta eliminación en el concurso musical 'Operación Triunfo', lo que le hizo sentir el 'síndrome de la impostora' y que no merecía el éxito que estaba cosechando.

"Entrar a un 'talent show' musical es como enfrentarse por primera vez a un juicio o a la crítica y tienes que estar bastante preparada a nivel psicológico", confiesa Meneses (Madrid, 1978), que afirma que "no entendía" el éxito de Nena Daconte tras su paso por OT, ya que esas mismas canciones habían recibido muchos noes antes del concurso.

LA VIDA TRAS OPERACIÓN TRIUNFO

Durante el primer año después de OT Mai Meneses era feliz, porque tanto a ella como a su expareja y excompañero en el grupo Kim Fanlo se le abrieron "todas las puertas" de la industria musical. Sin embargo, ese sentimiento de bienestar desapareció un año después, cuando debido a la carga de trabajo la artista se sentía "muy cansada y estresada".

"Mi sistema de creencias no me dejaba pensar que mi lugar fuera el del éxito, porque soy muy insegura y porque antes de creerme que soy buena prefiero creerme que algo raro está pasando", detalla la artista, que asegura que en su juventud tenía la autoestima "por los suelos" y no disfrutaba de sus actuaciones en el escenario.

Tras varias visitas a profesionales de la salud mental, a Meneses se le diagnosticó una depresión psicótica, por lo que tomó la decisión de alejarse de la industria musical durante más de 5 años. Ahora, en su regreso a los escenarios, la cantante dice que "empieza completamente de cero" y que este parón, en el que se ha dedicado a cuidar de sus hijos, le ha hecho perder "comba profesional".

Sin embargo, Meneses considera "una pérdida de tiempo" arrepentirse de los errores del pasado y prefiere verlos como un aprendizaje. Tras mucho trabajo mental de autoestima y autocomprensión, asegura ahora sentirse "muy equilibrada y tranquila" y haber cambiado su relación con respecto al público.

NUEVO DISCO Y PRIMER LIBRO

La artista madrileña será la encargada de abrir este viernes la cuarta edición del festival Benalfest de Benalmádena (Málaga), donde presentará su disco "Detrás de cada luz", el primero tras la larga pausa que la ha mantenido alejada de los focos.

La intérprete, además, ha publicado recientemente un libro sobre su vida personal y profesional que recibe el nombre de uno de sus mayores éxitos: "Tenía tanto que darte". Según la cantante y compositora, se llama así porque "si no hubiera sido tan insegura y no hubiera tenido tantos problemas de autoestima, tenía muchas cosas más que dar".

El libro, que Meneses considera "una catarsis para poner un poco de orden y aclarar muchas cosas", trata importantes temas de salud mental. La cantante leyó el libro que publicó el cómico Ángel Martín "Por si las voces vuelven" en el que este narraba cómo sufrió un brote psicótico- y se sintió identificada, por lo que decidió contar su propia historia.

"Todo lo que desconocemos nos da más miedo y por eso es importante hablar y que haya más información sobre la salud mental", relata la madrileña, que pone en valor publicaciones de libros como el de Martín o el suyo, que muestran a la gente que cualquier persona, con independencia de su éxito, puede sufrir ansiedad o depresión.

Nena Daconte, que se ha recuperado, ha vuelto a los escenarios y va a publicar nuevo disco en 2023, anima a todas aquellas personas con problemas mentales a que pidan apoyo y escuchen a aquellos que están dispuestos a ayudar y añade que los psicólogos o psiquiatras son muchas veces la solución para corregir "el rumbo que uno lleva".