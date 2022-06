El musical "Next to normal", en version inmersiva, con 1.000 m2 de imágenes

Uno de los grandes éxitos de Broadway, el musical "Next to normal", se representará por primera vez en versión inmersiva, con mil metros cuadrados de proyecciones en paredes y suelo y el público integrado en la escenografía, el próximo 6 de julio en Barcelona.

El estreno tendrá lugar en el Centro de Artes Digitales IDEAL de Barcelona, en el marco del Grec Festival.

Sus autores, Brian Yorkey y Tom Kitt, han adaptado la obra para la ocasión, que ha pasado de hora y media a 60 minutos, "porque en los espacios inmersivos el público recibe muchos estímulos y la experiencia tiene que ser más corta", ha explicado este miércoles en rueda de prensa el director de IDEAL, Jordi Sellas.

Bajo la supervisión de Tom Kitt, el director musical Tomas Mayer Wolf también ha reducido la partitura musical, manteniendo su variedad de géneros, que van desde la música clásica hasta el rock and roll, pasando por el jazz.

Alice Ripley, la actriz que estrenó la obra en Broadway en 2008 y que tiene un premio Tony por este papel, vuelve a interpretar a la protagonista, Diana Goodman, pero esta vez rodeada de pantallas y con sonido inmersivo.

"Estoy convencida de que esta nueva versión en entorno digital puede impactar en los corazones del público de una manera muy profunda", ha afirmado hoy.

Ripley da vida a una mujer de mediana edad que sufre trastorno bipolar y que ve como esta enfermedad afecta a su familia y la lleva a ella abusar de los psicofármacos y a pensar en el suicidio.

El personaje pasa por muchos y muy extremos estados de ánimo durante la obra, que el público podrá presenciar muy de cerca en esta adaptación, porque espectadores y actores comparten el mismo espacio.

Los interpretes se desplazan durante la obra entre los taburetes donde están sentados los espectadores, en un local diáfano, preparado para que las proyecciones rodeen al espectador y el sonido lo envuelva.

Un elenco internacional formado por Andy Senyor Jr, Jade Laurel, Eloi Gómez y Lewis Edgar completan el reparto en vivo, mientras que el psiquiatra hace sus intervenciones pregrabadas a través de la pantalla y está interpretado por Adam Pascal.

"Creo que es la primera vez que Diana tiene un esposo latino que la lleva a comer arepas", ha comentado Andy Senyor Jr, que interpreta al marido de la protagonista.

El personaje al que da vida el catalán Eloi Gómez también ha sido adaptado para la ocasión y "es un europeo que vive en Estados Unidos, por lo que no tengo que disimular mi acento", ha aclarado el actor.

La obra, que se podrá ver en IDEAL hasta el 31 de julio, es en inglés, con subtítulos en castellano y catalán, porque la intención de los productores es que posteriormente gire por otros espacios teatrales con tecnología inmersiva de todo el mundo.

Los artistas digitales Desilence (Tatiana Halbach y Soren Christensen) son los autores de los visuales que rodean a público y actores.

"Hemos intentado reflejar con nuestros dibujos la bipolaridad de la protagonista y la distorsión que ella ve", ha puntualizado Tatiana Halbach.

"No se trata de un espectáculo con proyecciones -ha aclarado el director Simon Pittman- sino un montaje a medio camino entre el teatro y el cine de animación".

"Next to normal inmersive" es una coproducción entre la empresa argentina Del Campo Global, la productora catalana Layers of Reality y Grec Festival de Barcelona, "con una alta dosis de investigación", según el director del Grec, Cesc Casadesús.

"El festival Grec quiere coproducir musicales, pero musicales diferentes, y este proyecto está en la vanguardia", ha asegurado.