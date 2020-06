Muere Josep Llobell, el creador de la inolvidable melodía de Movierecord

El músico, compositor, arreglista y productor musical Josep Llobell i Oliver ha fallecido este domingo a los 74 años de edad. Pese a no ser conocido por parte de un gran público, Llobell i Oliver fue el creador de la icónica melodía de la cortilla de Movierecord que aparecía en los anuncio de cines durante los años 80 y 90. Una melodía que todo el mundo conocía y que se tarareaba de forma habitual. Por aquel famoso trabajo sólo cobró 5.000 pesetas.

D.E.P. Josep Llobell, el compositor de una de las piezas musicales más inolvidables de la historia: la melodía de la cortinilla de MOVIERECORD, que creó en los años 80 por tan solo 5.000 pesetas. pic.twitter.com/iR5uupmLUi — José Mellinas (@JoseMellinas) June 21, 2020

Su trayectoria profesional arrancó en Discos Belter y después paso por diferentes estudios hasta crear Audiolines. En su faceta de productor, Llobell ha trabajado con grandes grupos como Parchís, Marfil, Los Diablos o El Último de la Fila, entre otros. Además, fue una figura imprescindible en los inicios de la carrera de Sergio Dalma y fue coautor de su éxito 'Esa chica es mía'. De igual forma, Llobell estuvo detrás de las sintonías del programa televisivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o de la dirección de la orquesta de la canción de Eurovisión "Ella no es ella", interpretada por Alejandro Abad.

Josep Llobell i Oliver dejó escrito un texto de despedida que se publicó en su perfil de Facebook: "Estimados amigos, hoy doy mi último adiós. Me voy, no sé muy bien a donde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se fue antes que yo. Lego mi semilla en cada uno de mis 4 hijos que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida, así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y el mejor de mí en cada reto. Gracias a todos por hacer mi lado y por vuestros mensajes de apoyo que seguro han sido de gran ayuda. ¡Hasta siempre!"