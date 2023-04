Manuela Velasco se acerca a "Reina Juana" para "mostrarla como un ser humano"

Sergio Jiménez Foronda

La actriz Manuela Velasco protagoniza el monólogo teatral Reina Juana, que hace años encumbró a su tía, Concha Velasco, para mostrar a Juana la Loca como ser humano, con sus emociones, sus fallos, sus miedos y con todo, para que dejen de verla como a una figura representada en los cuadros de los museos y en las tallas de los monasterios.

Velasco (Madrid, 1975) ha realizado estas declaraciones a EFE con motivo de la representación de Reina Juana, con dramaturgia de Ernesto Caballero, dentro de la programación de "Voces de la Lengua", este sábado en la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, en Estollo, y mañana, día 9, en el Monasterio de Santa María la Real, en Nájera.

La actriz ha indicado que, con esta obra, le gusta rescatar y poner en primer plano que este personaje era un ser humano con sus miedos, debilidades y necesidades de amor, reír y sentirse acompañada, y también con su lado más oscuro y su irracionalidad.

Yo no creo que Juana naciese para ser reina, sino que se dieron un montón de circunstancias y de muertes en su familia que la colocaron ahí como la heredera, porque ella no nació como primera ni como segunda en la línea sucesoria, ha explicado.

Considera que Juana es de estos personajes que, como han nacido tan en el seno del poder, se les presupone casi como figuras y no como personas, y que tienen que tener un carácter y un comportamiento ejemplar, pero no pueden tener grises.

Sin embargo, ha proseguido, Juana fue una persona muy adelantada a su tiempo y una mujer con muchísimo carácter que se enfrentó al poder impuesto, que venía de manos de los hombres, y que de ahí se aprovecharon para llamarla loca y atribuir esas salidas de tono, que, quizá, no dejaban de ser una lucha por lo que a ella le tocaba, a flaquezas de carácter.

Velasco ha remarcado que este personaje es fascinante, doloroso y trágico, que abre muchas preguntas, y (esta obra) es una maravilla porque es como poder acceder a su intimidad en los últimos momentos de su vida cuando, por fin, decide hablar y contar, un poco, lo que le pasó cuando ya no tenía nada que perder, aunque llevaba ya casi medio siglo recluida.

UNO DE LOS GRANDES TRABAJOS DE CONCHA VELASCO

Lo que me pasa con este monólogo es que se lo vi hacer a mi tía (Concha Velasco) y me fascinó y emocionó, porque me parece que es uno de los grandes trabajos de su carrera, y tengo muy en el recuerdo lo que hizo sobre las tablas, ha resaltado.

Además, ha recordado que hace uno años interpretó parte de el monólogo que llega este sábado a La Rioja delante del cuadro Doña Juana la Loca, del pintor español Francisco Padilla y Ortiz, que es una pintura de gran tamaño en la que se representa la peregrinación que hizo Juana.

Para esa ocasión ya me leí varias biografías (de Juana) y todo lo que caía en mis manos, sobre todo las teorías de la conspiración, y es un personaje que, tanto por lo que tiene de histórico como de persona y por este monólogo que hizo mi tía, me acompaña bastante, ha incidido.

Entre sus proyectos futuros, ha resaltado que pronto se estrenará un cortometraje dirigido por Santiago Requejo en el que interpreta a una madre que realiza una acogida especializada de menores de edad.

