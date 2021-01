MADRID.-El grupo 'Hinds' actuará junto a la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Real por el concierto de Reyes

El cuarteto madrileño Hinds actuará el día 5 de enero junto a la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Jan Cober, en el Teatro Real por el concierto de Reyes, cuya recaudación irá destinada al Banco de Alimentos de Madrid.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta actuación es el punto de partida para un año 2021 "cargado de cultura" y en particular "de mucha música de la ciudad de Madrid".

De este modo, a las 12 horas del día de Reyes se llevará a cabo una de las grandes primeras citas musicales del año y cuya recaudación tendrá carácter benéfico.

La banda Hinds está formada por Carlota Cosials, Ana Perrote, Ade Martín y Amber Gimbergen, y llegan a las tablas del Teatro Real con una propuesta que "va desde la euforia a la responsabilidad".

Así, han tocado en el circuito 'indie' internacional más importante pasando por festivales como Coachella o Glastonbury, y el presentador Stephen Colbert las llamó para que acudiesen a su programa en la televisión estadounidense dada su emergente irrupción en la escena musical.

Con su disco "recién salido del horno", 'The Prettiest Curse', tocarán también temas de los otros dos álbumes que les han dado grandes alegrías: 'Leave me alone' y 'I don't run'.