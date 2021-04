MADRID.-Condeduque reinventa una sesión de DJ a través de la mezcla de varios libros de fotografía para contar nuevas historias

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá el próximo martes una nueva propuesta del apartado de Palabra titulada 'Book Jockey' (BJ), en la que se mezclarán libros de diferentes autores españoles y chinos, como Salvador Arellano, Rinko Kawawuchi, Junpei Hueda, Han Yu, Juan Valbuena, KayLynn Deveney, Bernardita Morello o Federico Clavarino.

Se trata de una sesión de DJ, pero realizada con libros de fotografía, mezclando distintas obras y creando una nueva historia. "Se trata de crear un relato con libros de fotos, palabras y sonidos y las relaciones que se dan entre sí. La pieza es un paisaje donde las imágenes suenan y las palabras se ven", ha indicado Javier Benedicto, comisario del apartado de palabra del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

'El plátano hamaca', de Salvador Arellano; 'Edén' de Bernardita Morello; 'Uatane' de Rinko Kawawuchi; 'Universos' de David Jiménez; 'Contravisiones' de Fontcuberta; 'Las simples cosas' de Helena Goñi, Laia Sabaté, Maider Jiménez y Laura C. Vela; 'Como la casa mía', de C. Vela; 'Vorhandenheit', de Laura C. Vela; 'Un lugar de la mancha', de Juan Valbuena; 'A sentimental journey', de Araki; 'Diario de la mirada', de Bernard Nöel; 'La misión de la literatura', de Han Yu y 'The day to day life' of Albert Hastings de Kaylynn Deveney, serán los libros elegidos para remezclar en esta sesión de Book Jockey.

Participarán Xirou Xiao, licenciada en Bellas Artes en Guangzhou (China) con titulación en Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la UCM (Madrid) de 2014 a 2017.

Actualmente investiga 'Performance comunitaria como acciones situadas desde la heterogeneidad de la comunidad china en Madrid'. Xirou trabaja como fotógrafa, directora artística, productora y gestora cultural, mediadora artística e intercultural. Es creadora y directora de Cangrejo Pro.

También estará presente Miguel Aparicio, realizador audiovisual y artista sonoro. Su trayectoria está relacionada con proyectos audiovisuales de documental de creación y creación sonora, así como con lenguajes de programación e interactividad con Max/Msp, Supercollider y Arduino.

La fotógrafa y filósofa madrileña Laura C. Vela resultó ganadora de la beca BlankPaper para estudiar el Máster en Desarrollo de Proyectos y cuenta con un diploma en Estudios Chinos (ICEI).

En mayo de 2019 publica su primer fotolibro, 'Como la casa mía' con la editorial Dalpine. Su obra se centra en lo cotidiano, lo infinitamente pequeño y la relación de los seres con su entorno. Ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas en territorio nacional e internacional, así como compartido talleres y charlas en distintos ámbitos culturales.