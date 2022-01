Ludovico Einaudi recupera la libertad con “Underwater”

Silvia García Herráez

Después de 20 años, Ludovico Einaudi, uno de los compositores contemporáneos más presentes en las listas de música clásica a nivel mundial, está de vuelta con su disco Underwater, un álbum de solo de piano, tranquilo y reflexivo creado en la pandemia y con el que el artista, según señala a EFE, ha recuperado la libertad.

Fue en 2001 cuando escribió su último disco de solo de piano I Giorni, un álbum que tuvo toques personales, ya que para su composición se inspiró en sus viajes por África. La génesis de este nuevo trabajo, dice, es muy similar, ya que para ello se basó en su experiencia vital por el momento que estaba viviendo entonces (el confinamiento).

Venía de hacer mi gira por Asia y Australia, así que, decidí tomarme unas vacaciones con mi familia en las montañas del Piamonte. Lo que no sabíamos es que una semana se iban a convertir en meses, ya que nos quedamos allí atrapados por la llegada del virus y su posterior confinamiento. Al principio me dio rabia porque tenía conciertos programados, pero después supe ver lo bueno de esto y conecté con la naturaleza, explica.

No necesité concentrarme mucho para ello, porque el mundo exterior estaba quieto y en silencio, por lo que en seguida me sumergí en un espacio libre e ilimitado continúa el artista sobre la génesis del álbum. Estaba aislado y disfrutaba de la paz que me rodeaba. Sentí que, después de un largo periodo de tiempo, volvía a respirar.

Asimismo, dice, que su cabeza estaba oxigenada por todos esos pensamientos cotidianos que le oprimían, nada dramático, pero que de repente la sintió desintoxicada. El no tener una fecha límite por delante me puso frente a una perspectiva similar a la que tuve a los 18 años, cuando mi futuro aún no estaba claro y estaba haciendo música para mi amada, argumenta.

Einaudi (Turín, 1955) expone que con este álbum sintió una total libertad y dejó que la música fluyera más libremente: No tenía un filtro entre lo que salía del piano y yo. La música se convierte así en una especie de manifiesto de la forma en que debemos reconsiderar nuestra vida futura, también con respecto a la naturaleza que reaccionó con fuerza durante el encierro.

Sobre el título, Underwater (Bajo el agua, en español), explica que es una metáfora de aquella situación, pues alude a una dimensión muy fluida, sin interferencia del exterior. De la misma forma, el artista señala que los títulos (todos en inglés también) de las 12 composiciones nacen como un añadido poético que es muy libre de interpretar, cada uno puede encontrar su propio significado.

Las canciones tienen una característica melódica muy fuerte, las considero canciones instrumentales. Digo esto porque la duración de las pistas no supera los 3/4 minutos. Me gustó estar dentro de ese gesto poético de la canción que nunca va más allá de ese espacio temporal. Una especie de energía repentina que se agota muy rápido, agrega.

A lo largo de su carrera discográfica, que comenzó en 1988 con Time Out, Einaudi ha vendido más de 1,5 millones de discos y se ha convertido en el artista clásico con mayor difusión de todos los tiempos, con más de 1 millón de suscriptores en YouTube. En Reino Unido, una de cada diez reproducciones clásicas lleva su firma.

Estoy muy contento de saber que hay muchas personas diferentes que me escuchan y esto, ciertamente, le da un sentido aún más fuerte a lo que hago. Honestamente, no es una cosa que lo piense mucho y todos los días, pero por supuesto estoy muy feliz de ver que, incluso ahora con el álbum, he capturado algo en el alma de las personas, y que se ha entendido, cuenta orgulloso.

Además, ha compuesto las bandas sonoras de más de 20 películas, entre ellas The Intouchables, Nomadlan y The Father (que incluye piezas de su inmensamente popular lanzamiento Seven Days Walking, de 2019), y para series de televisión como Derek o This is England 90.

Actualmente tiene muchas propuestas cinematográficas en la mesa, aunque, de momento confiesa que no se ha decantado por ninguna. Dice que en este tiempo se va a centrar en preparar la gira de conciertos por Italia, y luego por Europa, para presentar este nuevo disco.