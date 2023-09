La La Love You, la banda "indie" que bate "récords", no da un "no rotundo" a Eurovisión

Javier Herrero

La modesta formación madrileña La La Love You celebra desde hace días un logro en principio reservado para las figuras de la primera división musical, apoyadas por el músculo de las multinacionales: su tema "El fin del mundo" ha rebasado los 100 millones de escuchas en Spotify y sigue sumando.

"Es un fenómeno que no se parece a ningún otro, porque lo ha conseguido una banda 'indie' y, además, una que no hace música urbana", destaca a EFE David Merino, voz y guitarra del grupo que completan Roberto Amor (voz y guitarra), Óscar Hoyos (batería) y Lydia Carré (coros y bajo), recientemente incorporada.

Por ponerlo en perspectiva: Vetusta Morla, los únicos del ámbito independiente nacional que han reunido audiencias masivas por encima de los 30.000 espectadores en algunos conciertos de sus giras, como hacía Mecano en sus mejores tiempos, acumulan 72 millones de reproducciones en su mayor éxito, "Copenhague", lanzado en 2008.

"Y luego está que hay muchos hits que de repente explotan y que a la misma velocidad se desinflan, pero este fue de a poquito desde hace 3 años, cuando lo lanzamos, y ahora se escucha más que nunca", subraya Merino.

Él mismo no le encuentra una explicación más allá del "boca a boca". Tras una década de pseudoanonimato desde su formación en un instituto de Parla, unas declaraciones de Amaia Romero en 2019 recomendando su música les puso bajo el foco; unos meses después lanzaron "El fin del mundo", que se convirtió en un "himno del encierro" por la oportunidad de su mensaje en pleno estallido de la pandemia de covid-19.

"Pero no ha habido un punto de inflexión, sino que ha sido una curva creciente sin reventones, sin entrar en listas de radios ni nada así", analiza el músico ante una canción que en noviembre de 2020 ya se podía considerar un éxito con 10 millones de escuchas, cuando arrebataron a la mismísima Aitana el premio MTV a mejor artista español.

Con gran predicamento en México (en diciembre irán a este país por quinta vez en solo dos años), señala que el 90% de las escuchas del corte son nacionales. "Lo que por otro lado significa que aún tiene potencial de oírse más fuera", dice sobre esta banda que también ha actuado en lugares como Japón.

"Sí que es cierto que hemos tocado mucho, por ejemplo en festivales, y eso ha ayudado a que llegara a más oídos", apunta al mencionar en paralelo la influencia de prescriptores invitados a esas citas que subieron a sus perfiles vídeos de la canción en vivo.

Ese ascenso hizo que hace dos años y medio el proyecto de La La Love You generara suficiente movimiento como para vivir por fin solo de él: "No somos Madonna, pero tras la pandemia vimos que teníamos muchos compromisos y que ya era imposible compaginarlo con nada más".

RETICENCIAS A EUROVISIÓN.

Con un tercer disco de estudio recién publicado este verano, "Blockbuster" (Subterfuge), lo que es un motivo de celebración también puede constituir un listón difícil de igualar. De hecho, ninguno de sus demás temas se acerca a estas cifras, aunque el reciente "El principio de algo" empieza a darles alegrías.

"En muchos aspectos ha superado a aquel, porque se convirtió en disco de oro mucho más rápido y eso ha aliviado cierta presión", reconoce Merino ante este tema grabado junto a Samuraï que, además, les ha valido ser reconocidos por los votantes de la web Eurovision-Spain como la mejor opción para representar a España en Eurovisión 2024.

¿Se presentarían a la tercera edición de Benidorm Fest, la selección oficial para acudir al festival europeo? "Como escaparate es tentador, pero da cierto miedo", ataja el músico, antes de precisar que "no es un no rotundo en cuanto a que nunca vaya a pasar".

"Una cosa buena es que tenemos un público que nos acompaña en todo; sin embargo, lo que llega a mucha gente de repente y el riesgo de convertirte en una moda pasajera nos da cierto reparo. Tenemos vocación de llegar a la máxima gente posible, pero más con actitud de hormiguita, construyendo cimientos poco a poco", alega sobre sus reticencias iniciales.

Insiste en que, aunque Benidorm Fest les parece "muy divertido" y "que como espectadores algunos miembros de la banda son muy eurofans", el formato de competición entre músicos no les resulta "cómodo".

Eso no les frenó en 2009, cuando aceptaron la propuesta de RTVE de participar en la preselección de entonces con "Dame un beso", una rareza que no está ni colgada en Spotify por una cuestión de derechos del máster original, en propiedad del que era su productor de la época. Durante la actuación, tiraron una tarta al suelo que no se limpió bien y provocó más de un resbalón.

"Aquello fue gordo, porque era todo en directo y la pobre Alaska, que era la presentadora, ya no sabía qué más improvisar mientras intentaba limpiarlo todo", recuerda con humor.

Sí está confirmado otro salto de fe en su carrera: su debut el 15 de marzo del próximo año en el Wizink Center. "Estamos cumpliendo muchos sueños y ese es el más grande", reconocen ante un espectáculo que llevan mucho tiempo preparando y que va creciendo paulatinamente en aforo ante la buena marcha de la taquilla, de las 6.000 personas contempladas inicialmente al formato completo de 15.000.

"Para una banda de Parla es un logro del que estamos muy orgullosos", concluye con satisfacción.