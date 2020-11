Los 70 años de una joven Paloma San Basilio: los secretos de su belleza y quién ocupa su corazón

Paloma San Basilio se mueve como pez en el agua no solo en el escenario sino también delante de una cámara. La última vez que ha salido en televisión ha sido hace una semana preparando un gazpacho mexicano. Porque la artista española ama México, de hecho, durante la década de los 90 del siglo pasado vivió largas temporadas en este país en la casa que tenía en Cuernavaca y, pese a que la vendió, guarda recuerdos inolvidables.

En la actualidad divide su tiempo a lo largo del año entre su casa de Cádiz, su caserío en el Valle del Baztán (Navarra) y en Los Ángeles, donde viven su hija, Ivana, y sus nietos.

En lo profesional sigue cosechando éxitos y recogiendo premios. En su último trabajo, 'Más Cerca'ha puesto su sello personal a canciones de Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero o de los Beatles

2021 será, si el coronavirus lo permite, el año de la gira que no ha podido ser en 2020 con 'Mas Cerca', el trabajo con el que la San Basilio se volvía a meter en un estudio de grabación después de siete años y con el que ha conseguido plasmar su "especial relación con el escenario. Es música en estado puro, en libertad y en esa distancia corta que no necesita nada más que la respiración de los que hemos querido convertir el estudio en un encuentro de emociones”.

Un disco al que le separan 44 años desde aquel primer LP 'Sombras', que grababa en 1975 y que era su debut en el mundo de la canción con temas como 'Contigo'

Tres años después llegaría 'En Directo', un elepé (Long Play) que recogía la grabación del concierto de la cantante en el Teatro Monumental de Madrid con temas como "Beso a Beso, Dulcemente"

'Ahora', 'Dama', 'Paloma', 'Vuela Alto', 'Grande', 'Vida', 'Quiéreme Siempre', 'Nadie Como Tú', 'Por Fin Juntos', 'De Mil Amores', 'Al Este del Edén', 'Escorpio', 'Amolap' y así hasta más de 33 discos con los que ha obtenido los premios más importantes de la música como el America's Award o el Grammy a la Excelencia Musical.

De su mimetismo con Evita al papel de su vida como Norma Desmond

Su interpretación de Eva Perón supuso su incursión en el género de los musicales. El montaje de la obra recibió calificativos de "impecable" en las críticas de aquel diciembre de 1980; su 'Evita' no solo puso de pie al público, durante dos años, en el Teatro Monumental de Madrid sino también a los críticos en las rotativas.

Después vendrían la Aldonza de 'El Hombre de la Mancha', Eliza Doolittle en 'My Fair Lady', la transformación en 'Victor o Victoria', y la Norma de 'Sunset Boulevard' su despedida como actriz de musicales. “Después de Norma Desmond no puedo pensar en otro personaje que quisiera interpretar, es tan maravilloso e intenso que me retiraré de los musicales siendo Norma”.

Sin olvidar su Peristera, su papel protagonista en la 'Décima Musa' y que le sirvió para fusionar el teatro clásico -con una tragedia griega- y el musical sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida. Para llegar a Peristera, Paloma se iría convirtiendo sobre las tablas en Galatea, Europa, Antígona, Fedra,... en un homenaje a la mujer.

'La Fiesta Terminó', la mejor canción de los 80 en España

España se presentó a la trigésima edición del Festival de Eurovisión con una balada de Juan Carlos Calderón que no obtuvo el puesto que se merecía. Aquella decimocuarta posición es engañosa para quien nunca haya visto la interpretación de Paloma San Basilio en el escenario de la ciudad sueca de Gotemburgo.

Con los años, el festival y los eurofanes han hecho justicia a la actuación "sublime, rozando la perfección vocal en cada nota y haciendo gala de una elegancia innata" de la San Basilio (coincidían crítica y espectadores) y han elegido a 'La Fiesta Terminó' como la mejor canción de España de los años 80.

"Sublime" en la voz e impecable en la elección del vestido. Paloma lució un diseño, del que se desconoce la firma, muy elegante, realizado con varias capas de gasas, paillettes o pedrería y escote en V con maxihombreras, tan populares en los 80.

"Apuesto por cumplir años"

Este domingo, Paloma Cecilia San Basilio Martínez cumple 70 años. Vive en el Puerto de Santa María donde es Paloma y la conocen en el mercado, por la calle, simplemente, por ser una vecina más y donde disfruta del mar, de sus amigos y del tiempo pausado, sin prisa.

"Somos un pequeño rompecabezas y nos pasamos la vida atendiendo a algunos trozos sin darnos cuenta que tenemos algunos vacíos que tenemos que rellenar porque tenemos unos trozos que no descubrimos o no sabemos que están. Lo bonito de crecer, de vivir, de avanzar...,yo apuesto por cumplir años, por ir llenando ese puzle, ir encontrando esos espacios vacios u olvidados y poder construir tu yo de una forma circular y plena" confesaba a Carlos Herrera cuando acababa de cumplir 69 años.

Audio

Tras siete décadas vividas intensamente asegura que no tiene apego a nada y rehúye a contestar las preguntas sobre quién ocupa su corazón, con quién se colaría en el autobús o junto a quien le gustaría leer a medias el periódico, pero como es "muy besucona" está deseando dar todos los besos que lleva dentro a "mis amores que son mis nietos, mis perritas y mis amigos".

La Paloma San Basilio, escritora, pintora, cantante y actriz, no quiere estar quieta nunca, "porque si te quedas quieto te pierdes cosas" por eso a sus 70 años, está deseando compartir con su público, de "cerca", 'Más Cerca', lo que es, "quiero contarle a la gente que soy, que me está pasando, en qué me he convertido, en primera persona y decirles que estoy en esa en etapa de mi vida en la que no tengo miedo de cumplir años, que se pueden hacer muchas cosas, me río de mí, comparto secretos, pequeñas confidencias y las voy ilustrando con canciones".