La lección de humildad de Brad Pitt a otros actores de la que todo el mundo habla

Brad Pitt está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Tras décadas de triunfos y taquillazos protagonizados por el actor norteamericano, este año ha logrado un Globo de Oro y una nominación al Oscar que parece tener al alcance por primera vez por su labor actoral (ya ganó uno como productor por '12 años de esclavitud'). La novena película de Tarantino, 'Érase una vez... en Hollywood', ha dado grandes alegrías a Pitt y parece que seguirá siendo así en el futuro. A pesar de todo esto, el actor protagonizó una anécdota en el almuerzo de nominados a los premios Oscar, protagonizó una anécdota que dejó a muchos boquiabiertos.

Probablemente, Brad Pitt sea uno de los actores más famosos, ya no solo en Hollywood, sino en todo el mundo. Pues este mes de enero, previo a la entrega de los galardones más importantes de la industria cinematográfica, Brad Pitt se presentó en un encuentro entre nominados con un detalle que muchos usuarios de las redes han querido destacar como un símbolo de humildad.

El actor norteamericano optó por seguir la etiqueta de la sesión y se pudo una chapa identificativa con la que se podía ver su nombre y la película y el Oscar por los que estaba nominado. Un simple detalle que no ha pasado desapercibido ya que, otros actores compañeros sí que decidieron quitarse su identificación por no considerarla necesaria.

Love to see Greta Gerwig didn’t need a name tag but BRAD PITT did. ����#OscarLunch pic.twitter.com/XG7uOushu7