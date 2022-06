La canción más escuchada del mundo, 40 años después de su primera edición, gracias a una serie

Catherine Bush, Kate Bush, quizá no sea muy conocida en España, pero esta cantautora y compositora británica ha conseguido -con un éxito de hace 40 años (37 para ser más exactos)-, desbancar del número 1 de las listas de música del Reino Unido a Harry Styles (exintegrante de One Direction) con su "As It Was".

Pero "Running Up That Hill" que triunfo en 1985, no solo se ha convertido en un "temazo" de nuevo en las islas británicas, también aparece en el top 10 de las listas de Estados Unidos, Noruega, Suecia, Australia, Suiza, Países Bajos y Austria. La euforia por la canción ha llegado hasta las redes sociales, en TikTok los videos subidos con el hashtag #RunningUpThatHill se han reproducido más de 530 millones de veces y aumentando. Y en Spotify es la canción más escuchada en todo el mundo.





¿Quién es Catherine Bush?

Kate Bush es a sus 63 años una cantante, compositora, productora y actriz británica atípica a la que no le agobia el sacar un disco tras otro, de hecho, entre sus trabajos pasaban doce años.





Su música siempre ha sido muy chill-out y muy personal cargada de melancolía y misterio lo que "me ha permitido jugar tanto con el estilo semiclásico que me gusta, espacio y música acústica, como con la música moderna de grupo con mucha batería" confesaba al editar en 2005, "Aerial"





Pero Kate es toda una figura de la canción del Reino Unido. En 1978 se convirtió en la primera mujer en encabezar las listas de grandes éxitos durante cuatro semanas con su sencillo "Wuthering Heights" (Cumbres Borrascosas), canción escrita por ella misma.

Y si con 19 años hacía historia, a sus 63 Kate Bush ha conseguido un nuevo hito musical al ser la artista de mayor edad en tener un número uno y desbancar a nada más y nada menos que al exintegrante de One Direction, Harry Styles.

"¡Nunca había experimentado algo como esto antes! Es todo tan emocionante. Muchas gracias a todos" ha escrito Kate en su web

Casada con el cantante y guitarrista Dan McIntosh es madre del cantante y actor Albert McIntosh -conocido como Bertie-, lleva desde 2014 sin subirse a un escenario, pero su influencia en la música anglosajona es indiscutible en cantantes como Lady Gaga, Tori Amos o Fiona Apple.

El poder de una serie de éxito

¿Por qué "Running Up That Hill" se ha convertido en un éxito mundial? Pues nada más y nada menos porque aparece en una serie que se ha visto en más de 40 millones de hogares, en una serie que ha roto todos los récords del servicio en "streaming".

Y si tantos miles de personas ven a Max -uno de los personajes de dicha serie-, escuchar este tema de forma recurrente y, en cierto modo, obsesiva, el subconsciente de esas personas registran esa canción y la hacen suya y la buscan en las plataformas de música y la oyen y reoyen hasta convertirla en éxito mundial.

Así es como "Running Up That Hill", que ya fue remezclada para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres, se ha convertido en un tema de culto.