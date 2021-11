Julio Iglesias: el plan de Pablo Escobar para atacar a su familia y la razón por la que vive "escondido"

"Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida, y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino

y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido (...) Y es que yo amo a la vida y amo el amor. Soy un truhan, soy un señor, algo bohemio y soñador".

"Esta canción", decía Julio Iglesias la primera vez que la cantaba en un escenario en 1977, "no la he escrito yo. Me la han escrito Manolo y Ramón (el Duo Dinámico), habla un poquito de mí, hay cosas que son verdad y cosas que son mentira".

La obra de un artista tiene, irremediablemente, huellas de su identidad, por eso, si queremos saber cómo se ve a sí mismo, cómo se define nuestro cantante más universalno hay nada más que hacer repaso por algunas de sus canciones.

"Soy como el río viajero que camina por la vida, que va cantando a su paso y besando las orillas, que se abandona a la suerte y su suerte le marchita, soy como el río que pasa y se muere día a día. (...) Y soy de todos y nadie, de penas y de alegrías, yo soy de aquellos que callan y soy de aquellos que gritan".

En 'Soy' escrita por el propio Julio Iglesias a finales de los 60, afirma que "yo de mi tierra soy fruto", esa tierra a la que "Eu quero che tanto"

Con 'Un canto a Galicia', la tierra de su padre y "Miña terra nai" triunfo en 1972. En 1978, ya era un artista consagrado tanto en América como en Europa. Cinco años más tarde, en 1983 era el cantante con más discos vendidos en más idiomas en el mundo, y en 2013 se convertía en el artista latino que más música ha vendido en la historia.



Cómo han pasado los años

El pasado 23 de septiembre, Julio Iglesias recordaba que había venido al mundo tal día como ese en Madrid en 1943. "Estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer" y se declaraba un hombre libre, "gracias a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios".

Esta publicación en su perfil de Instagram rompía con la tradición de no celebrar sus cumpleaños. Para Julio, su aniversario era un día normal y siempre lo quería pasar trabajando, revelaba en 'Secretos confesables' quien fuera durante 15 años su mánager, Alfredo Fraile. Además, era la continuación de otro post en el respondía a los rumores sobre su delicado estado de salud después de las imágenes en el que se le veía apoyado en dos ayudantes para poder bañarse en el mar.

Julio Iglesias en unas imágenes reveladas por Telecinco





"Me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenia antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20. Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... “la contaré”.

"Estoy escondido porque tengo pánico al coronavirus"

Esas imágenes bajando a la playa son las últimas fotografías actuales que se tienen del artista. Son de agosto de 2020, en plena pandemia. No hemos vuelto a ver una instantánea más próxima en el tiempo. Y todo porque, como el propio Julio Iglesias le confesaba a Carlos Herrera, no sale, está en casa por el miedo que tiene a contagiarse con el coronavirus.





¿Y cómo es la vida en la mansión de los Iglesias en Punta Cana? En algunas ocasiones "aburrida", respondía el artista: "Mi vida ahora mismo es aburrida, no tengo mucha capacidad creativa. Leo y me preocupo mucho sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes como que tenemos que esperar, tener la boca cerrada para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre. El escenario es donde yo vivo, en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos" (Julio Iglesias en COPE, 27 de noviembre de 2020).

Los 20 días que cambiaron su vida

¿Por qué Julio Iglesias decidió instalarse en Miami, lejos de su querida España? El cantante puso tierra y mar de por medio tras el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga por la banda terrorista ETA. Aunque la que parecía una muy buena decisión pudo ser támbién trágica como comprobó años después de que su padre recobrara la libertad ya que el cártel colombiano de la droga le tomó como objetivo posible.

Vamos a situarnos en el 29 de diciembre de 1981, como si de una inocentada se tratara, Julio Iglesias no podía creer lo que le contaba por teléfono su exmujer Isabel Preysler. La llamada era para comunicarle que su padre había desaparecido. Después de varias horas de incertidumbre y confusión -en las que decenas de bandas de criminales intentaron sacar partido del suceso haciéndose pasar por los secuestradores-, la Polícia confirma al cantante y a su hermano Carlos, que varios miembros de ETA habían raptado a su padre el doctor Julio Iglesias Puga en un centro sanitario de la calle O'Donnell de Madrid.

El secuestro, que mantuvo pendiente a toda España, duró 20 días hasta la liberación del ginecólogo de 66 años por los GEO el 17 de enero de 1982. El director general de la Policía del momento, José María Rodríguez Colorado y el propio presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo comunicaron al cantante la liberación de su padre.

Momento del reencuentro entre Julio Iglesias y su padre tras el secuestro





Durante esas tres semanas de terrible tensión y miedo, Julio Iglesias -como confesó quien fuera su mánager Alfredo Fraile- se culpaba del secuestro y decía: "pobre viejo, con el frío que hace en Madrid y él sin abrigo, porque nunca lleva abrigo. Preví lo de mis hijos, les puse guardaespaldas y no supe prever lo de mi padre” [El Confidencial, enero 2021].

Desde entonces, el 17 de enero es una fecha muy importante para nuestro cantante más universal, que a raíz del secuestro de su padre decidió llevar a sus hijos (en ese momento solo tenía los tres hijos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler: Chábeli, Julio José y Enrique), a vivir con él a Miami.

En el objetivo de Pablo Escobar

Julio Iglesias estaba seguro de que al vivir con él en Miami, Chábeli, Julio José y Enrique estaban más seguros que con su madre en Madrid. Sin embargo, pudo no haber sido así. Con los años se ha conocido que el narco más famoso de Colombia, Pablo Escobar, quiso secuestrar a Chábeli para extorsionar al cantante para financiar al cártel de Medellín.

En 'Pablo Escobar, mi padre', Juan Pablo Escobar revela detalles íntimos tanto de la vida privada como de la actividad criminal de su padre. Y en uno de los capítulos cuenta el plan frustrado para secuestrar a Chábeli Iglesias. Escobar -que había comenzado a financiar al cártel de Medellín con secuestros de altas personalidades o hijos de personajes famosos multimillonarios-, planeó raptar a la hija mayor de Julio en Miami y trasladarla a Colombia. Al final no lo ejecutó.

Ocho hijos: tres con Isabel Preysler y cinco con Miranda

Chábeli, Julio José, Enrique, Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y el benjamín, Guillermo. Hay quien diría que falta un noveno: Javier Santos, que lleva 30 años luchando para ser reconocido por el cantante. En estos momentos está a la espera de que el Tribunal Constitucional le dé o no la razón.





Chábeli, Julio José y Enrique llevan años volando solos. La mayor ha estado mucho tiempo dedicada a su familia, ahora ha decidido lanzar su propia marca de ropa textil para el hogar. Julio José y Enrique viven de la música, sobre todo el segundo, cuyo éxito es indiscutible. Los tres han creado sus propias familias con algún que otro fracaso.





Miguel Alejandro, el mayor de los cinco hijos que Julio ha tenido con Miranda, ha cumplido ya 23 años y estudia Finanzas en Miami, y aunque ama la música, de momento para él, es un hobbie. No pasa lo mismo con Rodrigo, de 22 años, que sí quiere seguir los pasos de su progenitor y hermanos mayores. Victoria y Cristina se decantan por la moda y se preparan para ser modelos. Y el pequeño Guillermo, que toca el piano, la batería y algún instrumento más, parece estar predestinado al oficio de su padre y hermanos.





Una intensa vida amorosa: dos mujeres y muchos romances

Julio Iglesias ha sido toda su vida un conquistador. Una de sus frases que pasará a la historia afirma que "la pasión ha estado en mi ADN durante generaciones" y el ejemplo lo tenía en su propio padre, también un gran seductor, el doctor Iglesias Puga que tuvo a su último hijo meses después de morir con 90 años.

¿Cuántas mujeres han pasado por la vida de Julio Iglesias? Hay quien pone esa cifra en 3.000 mujeres, pero quién de verdad lo sabe es el propio Julio y hasta la fecha no lo ha dicho.

"Mujeres en mi vida hubo que me quisieron /Pero he de confesar que otras también me hirieron /Pero de cada momento que yo he vivido/ Saqué sin perjudicar el mejor partido" cantaba en 'Soy un truhan, soy un señor'.

De todas esas mujeres, solo dos, Isabel Preysler y Miranda Rijnsburgo han conseguido que pase por el altar, y a la holandesa le costó 20 años poner el anillo en el dedo al cantante. Mucho más rápida fue la historia de amor con Isabel con la que se casó tan solo siete meses despues de iniciar el noviazgo.





La boda se celebró el 20 de enero de 1971 en Illescas, Toledo. Siete años después, en 1978 ponían fin al matrimonio. Una de las causas del fracaso confesaba Julio Iglesias había sido el que Isabel "nunca se interesó por mi carrera artística de una forma activa, pero sí pasiva. Ella me llenaba de emociones, me ayudó muchísimo, pero en lo que se refiere al artista trató siempre de separar los caminos".

Tras separarse de la que siempre ha definido como "la mujer de su vida", Julio vivió un idilio con la estadounidense Mary Mathews. Después llegó la Flaca, la venezolana Virginia Slip, con la que mantuvo una relación durante 5 años. También fueron sonados sus romances con las actrices Sidney Rome yGiannina Facio, romances breves, este último terminó al llegar a la vida del cantante la tahitiana Vaitare, con la que convivió cinco años. Y así hasta que en 1990 conoció a la modelo holandesa Miranda Rijnsburgo. Desde ese momento están juntos y han formado una familia numerosa.







La diferencia de edad, 20 años mayor Julio que Miranda, nunca fue un obstáculo. Se casaban en 2010 con solo cinco testigos, sus hijos. Treinta y dos años después, la pareja sigue funcionando pese a esa fama de infiel del artista, quizás por las normas de convivencia que respetan con escrupulosidad. Julio vive en Punta Cana y Miranda con sus hijos en Miami.