Juana Acosta, a los 45 años: enamorada y a punto de estrenar la obra basada en el asesinato de su padre

Juana, Juanita Acosta, la actriz colombo-española, está metida de lleno en los ensayos de 'El Perdón', la obra de Juan Carlos Rubio que se pondrá en escena en el Teatro Bellas Artes de Madrid del 12 al 23 de enero de 2022.

En la presentación de la obra, el director y coreógrafo Chevi Muraday afirma que "para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro". A Juana Acosta le hicieron mucho daño cuando era una adolescente. Con tan solo 16 años le arrebataron a su padre: "¿Qué queda frente a la muerte violenta de un padre que le ha enseñado a su hija de 16 años a amar la vida, el arte y la humanidad? En pleno tránsito a la adultez, mi padre fue asesinado. La violencia impuso su ley robándome la alegría, las ganas de vivir, de sentir, de bailar", confiesa.

Ni Juana ni sus hermanos han sabido nunca los motivos por los que su progenitor fue asesinado, "apareció muerto sin su coche. Fue muy duro". Eran los primeros años de la década de los 90, los de mayor actividad delictiva y aterradora de las FARC y del ELN; años de lucha encarnizada entre los cárteles de la droga, el narcoterrorismo que mantenía en vilo a la sociedad colombiana. Nadie estaba seguro como le contó Juana Acosta a Bertín Osborne en "Mi casa es la tuya". Ella es de Cali y había un duro enfrentamiento entre el cártel de Cali y el de Medellín.





El asesinato de su padre no fue el único episodio violento que vivió su familia en aquella época. Cuando tenía 22 años, el ELN secuestró a uno de sus hermanos: "le secuestraron por lo que se llamaba la 'pesca milagrosa' que te secuestraban porque pasabas por la carretera. Mi hermano iba con su mujer y su hijo que era muy pequeño. Los secuestraron a los tres, al darse cuenta de que el niño era muy pequeño liberaron a mi cuñada y a mi sobrino, pero a mi hermano lo mantuvieron secuestrado durante 10 meses. Fue horroroso para él y para toda la familia" ["Mi casa es la tuya"].

Eran años muy duros, decía Juana, "en los que la vida no valía nada. Teníamos miedo aunque la sociedad se anestesia y lo naturalizas", algo que le llevó a estar muy dolida con su país, con Colombia, "cuando vine a España venía con "dolor de patria", estaba muy dolida. Cuando llegué en el año 97 había una manifestación en Sol por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y me impactó como la ciudadanía se movilizaba ante un acto de terror, y me dolía que en mi país esto no pasaba. Hoy en día tengo una relación buena y sana con mi país que ha cambiado mucho".

Una infancia feliz pese a la separación de sus padres

Juana vivió siempre con su madre y su hermana hasta que con 19 años se marchó a Estados Unidos para aprender inglés. Sus padres se separaron cuando ella tenía tan solo 6 años, pero como ella ha contado en distintas entrevistas, su padre siempre estuvo muy presente en su vida, "mis padres tuvieron siempre una muy buena relación y mi padre siempre estuvo muy presente y he estado muy unida con mis hermanos, los seis estamos muy unidos", por ello "mi infancia fue muy feliz".

Marta Lucía Restrepo, su madre "era la dueña de una agencia de viajes y viajábamos muchísimo. Se vino a España y se casó con un valenciano con el que ha tenido otros tres hijos".

Su madre, fue la segunda esposa de su padre que ya tenía cuatro hijos con su primera mujer. Después se casaría dos veces más. En su entierro y pese al dolor inmenso que sentían por la pérdida del padre, todos los hermanos (los seis), no dejaban de sorprenderse, además de las cuatro esposas oficiales, había otras dos mujeres que lloraban muchísimo y nadie sabía quiénes eran.





Una bonita relación con Ernesto Alterio, su pareja hasta 2018

Juana Acosta y Ernesto Alterio han sido pareja durante 15 años -aunque nunca pasaron ni por la vicaría ni por el registro civil-, desde 2003. Se conocieron en un bar. Fue amor a primera vista, desde el mismo instante en el que él se acercó a saludarla y decirla que la admiraba como actriz.





Ese amor que siempre manifestaban en público se acabó en 2018, poco tiempo después de rodar juntos "Perfectos desconocidos" de Álex de la Iglesia.

Aunque el amor se rompió, tanto Juana como Ernesto mantienen un gran cariño y respeto por el otro, además del mayor tesoro de su vida en común: su hija Lola que el pasado mes de abril cumplía 15 años. ¿Cómo es Lola? Según su respondió a la pregunta en una rueda de prensa su madre, “es una niña maravillosa, muy sensata, es hija única, pero no lo parece porque es una niña muy generosa. Nunca fue la niña de los berrinches o caprichosa, yo creo que es bastante empática y la hemos enseñado mucho a mirar a los otros, no solo a mirarse a ella misma”

Y si nada cambia con los años, los Alterio tienen garantizada la continuidad en el mundo de la tablas porque Lola, “tiene muchas ganas de estudiar algo que tenga que ver con las artes. Ha empezado a estudiar teatro ya para adolescentes”.

Un empresario parisino, su nuevo amor

Tras la separación de Ernesto Alterio, Juana Acosta volvía a encontrar el amor -aunque fugaz- junto a Óliver Sánchez, un arquitecto con el que rompía meses después. Pero en mayo de 2020, la revista 'Hola' descubría que Juana volvía a sonreír y estaba muy ilusionada con una nueva pareja.

Juana Acosta y el empresario francés Charles Alazet. Foto HOLA





Se trata de Charles Alazet, un empresario parisino de 43 años y padre de cuatro hijos que habla perfectamente español gracias a sus estudios en la Universidad de Comillas; aunque si no hablara castellano tampoco sería ningún problema porque la actriz habla perfectamente francés e inglés. Además Alazet pasa tiempo en nuestro país. Tanto por las calles de Madrid como por las calles de París se ha visto pasear muy felices a la pareja.





Una actriz meticulosa, "una loca" de su trabajo

"Lo primero que hago cuando acepto un proyecto es ver qué le puedo ofrecer mío al personaje. Qué tengo yo, cómo potenciarlo, y qué no tengo, para abrir el imaginario. (...) Soy una loca de este trabajo. Paso horas y horas, cada vez más, porque mi metodología así lo requiere. Imagino todo lo que no está escrito en el guion, analizo las circunstancias para poder después justificar el comportamiento de mi personaje. Más tarde, deconstruyo el guion para ir acción a acción” [Juana Acosta. El País 21 diciembre 2020].

Esa laboriosidad a la hora de preparar los papeles la ha convertido en una de las figuras más destacadas de la escena cinematográfica iberoamericana tras 25 años en la profesión. Sus comienzos fueron en series y películas en la televisión colombiana.

‘Mascarada’, ‘La dama del pantano’, ‘La reina de Queens’, ‘Policías’, ‘Javier ya no vive solo’, ‘El comisario’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Génesis’, ‘Hospital central’, ‘Los misterios de Laura’ o ‘Familia’ son algunas de las series en las que ha participado y por las que ha recibido algún que otro premio como el de la Unión de Actores en 2012 por su interpretación en Crematorio; el Premio FIPA de Oro en el Festival de Biarritz de 2015 por su interpretación en 'Santuario', el Premio Macondo a la Mejor Interpretación Femenina de 2016 por su papel protagonista en Anna o el Fotogramas de Plata a Mejor Actriz de Cine (2018) por su trabajo en "Perfectos desconocidos". ‘Es mejor ser rico que pobre’, ‘Juegos bajo la luna’, ‘Canciones de invierno’, ‘A golpes’, ‘Diario de un skin’, ‘Los dos lados de la cama’ o ‘Una hora más en Canarias’ son algunas de las películas que cuentan con su buen hacer.

En la última edición de los Goya optaba al premio a la mejor actriz de reparto por 'El inconveniente', finalmente sería Nathalie Poza por 'La boda de Rosa' la que se hizo con el cabezón.

Apasionada de la danza que practica desde niña, se pone las puntas de ballet para su nuevo espectáculo 'El Perdón' donde se reconcilia con la danza en "el acto valiente de ponerse en los zapatos del otro para tratar de entender lo que no tiene nombre, la oscuridad de ciertas preguntas y la libertad que encuentra quien decide amar en lugar de odiar".