José y sus Hermanas, Monte Isla, Carlos Marquerie y Krzysztof Warlikowski, en el Grec 2024

Las compañías José y sus Hermanas y su 'Morir lo hace todo el mundo' y Monte Isla, con 'Un cos sense talent', y los directores Carlos Marquerie, que escenificará el poemario 'Poeta en Nueva York', o Krzysztof Warlikowski, con 'Elizabeth Costello', son algunos de los nombres destacados del Grec Festival 2024.

Sus propuestas están incluidas en el ciclo 'Escena híbrida', dedicado a los espectáculos interdisciplinares, que completan las obras 'La calidesa', de Marta Barceló; 'What the foc?!', de Gerardo Salinas y Junior Mthombeni; 'Love for free', de Sergi Estebanell, y 'Opia', de la compañía de Ferran Orobitg, ha anunciado este miércoles el director del festival, Cesc Casadesús.

En 'Morir lo hace todo el mundo', que se podrá ver en el Teatre Lliure de Gràcia del 26 de junio al 7 de julio, la compañía barcelonesa explora la capacidad de las mentiras como defensa ante el miedo que generan las preguntas sin respuesta, además de poner en evidencia la voluntad de la sociedad de mantener las apariencias.

Con 'Un cos sense talent', Monte Isla aborda el significado y las implicaciones socioculturales alrededor del cuerpo partiendo de la cuestión "¿cómo poner el cuerpo en escena?", una obra que representarán en el Mercat de les Flors el 8 y 9 de julio, y que establece una relación entre un artista de calle y la sociedad, ha explicado el integrante de la compañía Adrià Girona.

La puesta en escena de 'Poeta en Nueva York', dirigida por Carlos Marquerie, con la participación de Pedro G. Romero en la dramaturgia, de Niño de Elche en la interpretación musical y de Jesús Rubio Gamo en el baile, se propone transmitir al público la poética de Lorca a través de las diferentes disciplinas en un espectáculo conjunto que se podrá ver el 20 de julio en el Mercat de les Flors.

La adaptación teatral de la novela 'Elizabeth Costello', escrita por el Premio Nobel de Literatura sudafricano John Maxwell Coetzee, da al público la oportunidad de acercarse al trabajo del director polaco Krzysztof Warlikowski, reconocido a nivel europeo pero poco frecuente en los escenarios catalanes.

La obra, que se podrá ver en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el 6 y 7 de julio, presenta "un viaje a través de la vida hacia su final", ha explicado la directora del teatro, Carme Portaceli, que ha destacado su "innovación" al hablar del ser humano.

Con 'La Calidesa', en el Teatre Lliure de Montjuïc del 9 al 11 de julio, Marta Barceló cuenta seis historias de ausencia y de amistad que se presentan en "pequeñas cápsulas" donde los 12 espectadores las escuchan a través de auriculares, algo con lo que se "reivindica el vínculo individual y exclusivo de cada espectador, pero también un vínculo colectivo con el resto del público", ha contado la autora.

Gerardo Salinas y Junior Mthombeni llegarán al TNC del 4 al 14 de julio con 'What the foc?!', un espectáculo "crudo y real", según lo ha definido Mthombeni, que parte de la idea de que las ciudades son "grandes fuegos que pueden iluminar o destruir" y con el que se pregunta cuáles son los fuegos que arden en la ciudad de Barcelona de hoy, ha explicado Salinas.

'Love for free', de Sergi Estebanell, llenará la plaza Margarida Xirgú el 12 y 13 de julio con una propuesta que se concibe como acción artística y experimento sociológico a la vez con la que se propone reflexionar sobre el concepto del amor y las relaciones humanas frente a una sociedad que está "perdiendo el contacto", ha advertido Estebanell.

La misma plaza acogerá del 18 al 20 de julio a la compañía de Ferran Orobitg, autor de 'Opia', que reivindica el uso y la humanización de la calle a través de una propuesta que invita a reflexionar sobre la mirada respecto el entorno a partir de unas butacas y su interacción con el espacio.