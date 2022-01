José Mercé aborda la muerte de su hijo en su próximo disco, "El Oripandó"

José Mercé publicará en el primer trimestre de 2022 un nuevo disco, "El Oripandó", en el que ha retomado como fuente de inspiración de sus composiciones los momentos más difíciles de su vida, incluida la muerte de su primer hijo, Curro.

"Hemos de vivir momentos en la vida que se deben pasar para saber que la vida sigue, que hay que ser positivo. Siempre hay que pensar que quien se ha ido no se ha ido, está con nosotros. En este caso el olvido no existe, ni puede existir. Mi hijo Curro está presente en todo este trabajo y todo lo bueno que me pasa es por él", ha dicho el cantaor en declaraciones recogidas por Universal Music.

Mercé le canta en un tema titulado "Jamás desaparece lo que nunca parte", que podrá escucharse desde viernes y en el que, según la nota de prensa, han participado setenta músicos, "con una letra profunda y llena de sentido" que habla de la pérdida de su hijo cuando este tenía solo 14 años a consecuencia de un mal congénito de corazón.

El nuevo álbum, el vigésimo en la carrera del artista, surge del encuentro con Antonio Orozco, que lo ha producido en función de los cánones del flamenco, pero sin perder su aspiración de ser "una obra vanguardista", indica Universal.

"'El Oripandó' es el resultado de una vida basada literalmente en la búsqueda, desde lo más profundo de la fragua se desafía a la vanguardia mediando única y exclusivamente con la sabia liturgia del flamenco; así vive, así ama y así respira Jose Mercé", ha afirmado Orozco.