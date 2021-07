Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre la vida en "Desmontando a Séneca"

El periodista Jorge Javier Vázquez volverá a subir al escenario en Barcelona, del 23 al 25 de julio, para protagonizar la comedia "Desmontando a Séneca", en la que reflexionará sobre la vida y la muerte en un espectáculo que supone para él y para el público una "inyección de vida".

Según ha explicado Jorge Javier en la presentación de la obra, dirigida por Juan Carlos Rubio, el espectáculo parte de las reflexiones que el filósofo romano Lucio Anneo Séneca plasmó en su obra "De la brevedad de la vida" para realizar un monólogo en tono de comedia sobre qué es la vida.

"Séneca habla de la necesidad que tenemos de vivir la vida que estamos viviendo, de no imaginar otras vidas, de aprovechar el momento y no dejar en manos de la suerte nuestra vida, sino que hay que vivir en el momento porque no sabemos lo que puede suceder", ha resumido el popular presentador televisivo.

A pesar de tocar temas que califica de "intensos", Jorge Javier Vázquez ha subrayado: "Juan Carlos ha escrito una comedia en la que se demuestra que se puede hacer humor sobre la muerte y que, hablando de estos temas en los que estamos tan sensibilizados, la gente se va del teatro con una inyección de vida.

Y es que, para el presentador, realizar esta función en la que se exploran mensajes tan profundos "es como ir al psicólogo semana tras semana", ya que el mensaje de la obra "es tremendamente positivo".

En el montaje, Jorge Javier Vázquez, cansado de que se considere frívola su labor en televisión, decide hacer un discurso sobre el libro "De la brevedad de la vida" de Séneca, en el que reflexionará sobre cuestiones fundamentales como qué es la vida y cómo aprovechamos el tiempo.

Su discurso irá evolucionado al ritmo que van sucediendo cosas insospechadas y el actor va introduciendo sus experiencias personales, iniciando un viaje que llevará al público por momentos esperanzadores, de emoción, silencio, pero también de carcajadas y del más puro disparate.

El presentador televisivo ha comentado que la obra, que se tenía que haber estrenado el 13 de marzo de 2020, ha tomado un nuevo sentido tras la pandemia, ya que muchos textos parece que "se hayan escrito para los tiempos que estamos viviendo".

Jorge Javier Vázquez se ha congratulado de poder celebrar su cumpleaños una vez más sobre el escenario, dando una "lección de filosofía, de historia, del personaje y también de vida" en este montaje que le sirve para "desconectar muchísimo" y refrescarse.