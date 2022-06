Jordi Bernadó muestra "el lugar en el mundo" de Woody Allen o Stephen Hawking

¿Cuál es tu lugar en el mundo? Es la pregunta que el fotógrafo Jordi Bernadó lanzó a catorce personajes de alcance mundial como Woody Allen, Stephen Hawking, Ferran Adrià, Gao Xingjian o Vivian Gornick para invitarles a participar en su "ID Project", que a partir de este miércoles se exhibe en la Sala Oval del MNAC.

Punto de encuentro y plaza pública, este emblemático espacio barcelonés da a conocer entre este miércoles y el próximo 4 de septiembre el trabajo de Bernadó, una serie de catorce retratos colgados en el aire de esos personajes, así como de Jimmy Wales, Rosario Quispe, Pedro Opeka, Chimamanda Ngozi Adichie, Gretchen C. Daily, Nada Al-Ahdal, Muhammad Yunus, Steven Pinker y Reed Brody.

El fotógrafo ha explicado, junto al director del centro, Pepe Serra, que empezó con este proyecto en 2015 y su reto entonces era ver cómo se enfrentaba al retrato de personas relevantes en diferentes disciplinas -ciencia, literatura, ecologismo, derechos sociales- que además le interesaban, pero a los que no conocía.

Una vez contactados, les proponía "con cierta chulería, dos únicas condiciones: que escogieran el lugar del mundo en el que querían ser fotografiados, diciéndoles que yo iría o que yo les llevaría, y que una vez allí, la cámara les dispararía, una sola vez, de espaldas", sin que se les pudiera ver el rostro, siendo el espacio, el paisaje el que les definiría.

Con "ID Project", el leridano explora la esencia de la identidad humana, lo que "supuestamente nos hace únicos".

El lugar escogido para el retrato de estas personalidades no es relevante para el público, pero sí para ellos, y también provoca en el espectador la pregunta: "¿Qué lugar escogería yo?" y reflexiones sobre las "cosas importantes de la vida", como ha podido comprobar el artista in situ hoy mismo, mientras tenía las imágenes en su estudio y algunos amigos las pudieron ver.

Las imágenes, acompañadas de unos textos explicativos de la escritora Laura Ferrero, pertenecen a la Colección de Arte Banc Sabadell y podrían ampliarse en el futuro con nuevas piezas, hasta llegar a las 25.

Bernadó ha comentado algunas anécdotas relacionadas con las mismas, como que la primera de las obras que realizó fue la de Woody Allen en el Metropolitan Museum de Nueva York, frente a "El triunfo de Marius", de Tiepolo, "un retrato con un autorretrato de fondo", según se puede leer en el texto explicativo.

Asimismo, ha resaltado que el retrato de Stephen Hawking es la última fotografía en vida del científico, en el Centre for Mathematical Sciences de Cambridge, en el Reino Unido, en un momento en el que "el cielo encapotado se abrió y surgió, en el margen izquierdo del encuadre, la luna".

Laura Ferrero apunta en la cartela que "podríamos decir que este es un retrato de Stephen Hawking contemplando la luna".

Curiosa fue también la manera de llegar hasta Sabalito (Costa Rica), donde plasmó de espaldas y frente a un árbol a la bióloga norteamericana Gretchen Cara Daily, quien, al principio, le propuso la foto en el campus de su universidad, "pero notamos que era una decisión de compromiso".

Confesando que sí lo era, acabó descubriendo al equipo de Bernadó que su lugar en el mundo era un sitio "muy complicado de llegar, su base científica, en plena selva de Costa Rica".

Tras varias horas de avión entre España y San José, de un vuelo en avioneta, cinco horas más de coche y un trayecto en barca, el fotógrafo se presentó, con camisa blanca impecable, en la cantina en la que había quedado con esta experta sobre el cambio climático, en la que "ella me dijo era la cita más sofisticada con una señora que yo había tenido, respondiéndole que también era la más cara".

El fotógrafo no ha escondido hoy que con algunos de los protagonistas de esta historia ha habido mucha complicidad, mientras que en otro caso, "tras ir a la otra punta del mundo, estuvimos solo diez minutos juntos".

Ha hecho fotografías en la London Library (Jimmy Wales), en la Cala Montjoi (Ferran Adrià), en el Freedom Park de Lagos (Chimamanda Ngozi Adichie), en el Palais-Royal de París (Gao Xingjian) o en las calles de Nueva York (Vivian Gornick).

Por otra parte, Jordi Bernadó no ha escondido que ha tenido "algún fracaso" con alguna personalidad que no ha respondido a su petición, y que busca ahora el retrato de Mijaíl Gorbachov, lo que no será fácil por sus problemas de salud.