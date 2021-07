Jennifer López cumple años: el dardo de su ex por volver con Ben Affleck y la gran incógnita sobre su físico

Este caluroso sábado de julio, Jennifer Lynn Lopez, la diva del Bronx, cumple 52 años. En día tan señalado JLo -otro de los apodos de la cantante- estará rodeada de los suyos, de sus hijos, y, sin duda, con su nuevo viejo amor, el también actor Ben Affleck con el que ha retomado la relación que ya mantuvieron hace dos décadas.

La confirmación del rumor que llevaba circulando semanas por Los Ángeles llegó con este beso con el que culminaba una velada romántica.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyDpic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Adiós a los "supuestos" tapujos para acallar algo que se veía venir de lejos y es que el amor entre Jennifer y Ben ha resurgido de sus cenizas como el ave Fénix.

¿Qué hay de aquello de que segundas partes nunca fueron buenas? Al parecer ni Jennifer López ni Ben Affleck creen en dichos populares. A lo mejor, ha llegado ese momento del que Jennifer hablaba en una entrevista a la revista People, en 2016, en la que admitía que la ruptura con Ben en 2004 y la cancelación de su boda con él cuatro días antes de la fecha señalada, fueron de las cosas más dolorosas que había vivido en su vida. En la misma entrevista, confesaba que con el tiempo había entendido que entre ellos existió un amor muy real que hubiese tenido futuro en otras circunstancias.

“Creo que en otro momento, las cosas hubiesen sido distintas, quién sabe qué hubiese pasado, pero existía un amor verdadero. No tratamos de tener una relación pública, sin embargo estábamos en el ojo de los fotógrafos y la prensa, era mucha presión”.

¿Y si ese "otro momento" ha llegado? ¿Y si ahora, con 52 años ella y 49 años él, no hay presión de la prensa ni de los fotógrafos que valga? Según People, Jennifer y Ben "están locamente enamorados y planean un futuro juntos", pero, sobre todo, quieren hacer todo lo posible para que esta vez, sí, su relación funcione.

De momento, Jennifer López escapa de las preguntas comprometidas sobre Ben Affleck con una sonrisa y elegancia. Esto es lo que ocurría esta misma semana en el show de Hoda Kotb en la NBC News. Jennifer era entrevistada junto a Lin-Manuel Miranda para hablar de "Love Make the World" [un tema que han grabado juntos con fines benéficos y para no olvidar a las víctimas de la masacre ocurrida en el club Pulse de Orlando en 2016]. A lo largo de la entrevista, Hoda -que es amiga de Jennifer-, le dice: "te veo feliz y cada vez que te veo en una foto con Ben siento que eres más y más feliz, ¿estás más contenta?".

¿Cuál fue la respuesta de JLo? Cambia la mirada, sonrie y contesta: "Siempre que te veo me siento feliz, Hoda". Esta última insiste y le intenta sonsacar: "Estas hablando conmigo, ya lo sabes...". Respuesta de Jennifer: "Lo sé y tú me puedes llamar a mí, ¡tienes mi número!".

Pues no soltó prenda. Pero cada vez comparten más tiempo juntos y son fotografiados en muchos lugares solos o en compañía de sus hijos.





El aprobado de Marc Anthony y Jennifer Garner

Que Jennifer y Ben son una de las parejas del año, si no la pareja del año, no hay duda teniendo en cuenta todos los comentarios sobre su relación en los programas televisivos del corazón estadounidenses y las numerosas noticias de las que son protagonistas en la prensa del cuore.

Noticias en las que no se pasa por alto cómo ha sentado que se hayan encontrado de nuevo, después de casi 20 años, en sus exparejas: Jennifer Garner, la ex de Ben y madre de sus tres hijos y Marc Anthony, ex de Jennifer y padre de sus gemelos. Sobre todo en la primera que siempre ha sido muy celosa de mantener protegidos a sus hijos ante otras relaciones amorosas tanto suyas como de su exmarido.

Y según el US Weekly, "JLo tiene la aprobación de Jennifer Garner". Jen, la exmujer de Ben, no pondrá ningún problema mientras Ben esté centrado y mantenga la situación saludable, especialmente en lo que respecta a los niños (a sus hijos), asegura el Entertainment Tonight.





Algo parecido es lo que piensa el exmarido de Jennifer López, el cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony. "Marc solo quiere que Jen esté feliz y plena, porque su principal preocupación es el bienestar de JLo y sus hijos. Siempre que Ben la mantenga a ella y a sus hijos felices, tiene el sello de aprobación de Marc" afirma el Entertainment Tonight.

Y parece que Jennifer es muy feliz y que Emme Maribel y Maximilian David Anthony -los gemelos-, se llevan muy bien con Ben Affleck y los hijos de este, Violet, Seraphina y Samuel. A todos juntos se les ha visto divirtiéndose en una excursión en la Universal CityWalk.





Quienes les conocen aseguran que la unión de Ben con los hijos de Jennifer es cada vez mayor y comparten muchas actividades desde días de playa, descensos con canoas, sin olvidar las barbacoas en el jardín de la mansión de la artista en Los Ángeles.





"Lo que no sirve, lo saco de mi vida"

No todo el mundo bendice la unión de los dos artistas. La última pareja de Jennifer, Alex Rodríguez -un exjugador de beisbol-, está muy dolido con la cantante, actriz y bailarina al haber recompuesto su corazón tan solo cuatro meses después de su ruptura.





Una muestra de que lo mal que ha encajado que Jennifer se haya reencontrado con Ben son algunas de las perlas que ha escrito en sus redes sociales como: "Todo lo que ya no me sirve, lo saco de mi vida" o "estoy siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está llegando". Sin olvidar la foto con sus hijas Ella y Natasha, en la mesa dispuesta para la cena tres platos vacíos ¿estarían preparados para Jennifer, Emme y Max?





Alex Rodríguez podría haber sido el cuarto marido de JLo que ha estado casada en tres ocasiones anteriores con el actor Ojani Noa, el también actor y coreógrafo Cris Judd y Marc Anthony.

Un seguro de 6 millones de dólares para su trasero, ¿verdad o leyenda?

La voz, las manos, las piernas..., por asegurar cada uno puede poner en valor aquello que más aprecie de su cuerpo. Sin tener que mirar a ninguna otra parte, ¿quién no tiene un seguro de vida? Pero vamos a lo concreto, a aquello que nos da estatus profesional como las piernas a un futbolista o cantante como Taylor Switf que tiene aseguradas sus piernas de infarto por 40 millones de dólares; 60 millones de dólares valen la voz y las piernas de Mariah Carey. Podríamos seguir, pero nos vamos a centrar en la protagonista de este artículo que según las noticias que han circulado durante muchos años tiene asegurado su trasero o culo, una de las partes más valoradas de su cuidada figura, por 6 millones de dólares.

Al menos eso era lo que se aseguraba hasta que la misma Jennifer se lo desmintió a James Corden en 'Carpool Karaoke'.

"Creo que en tu tierra natal (Reino Unido) puedes asegurar ciertas cosas, partes de tu cuerpo y todo eso. En serio, creo que existe de verdad, eso me han dicho. Pero aquí (en Estados Unidos) creo que no existe. Sería raro… A ver, puedes asegurar tus manos. Pero sería raro asegurar en concreto tu trasero”, palabra de Jennifer.

Levantar una copa y brindar por la vida

Es lo que piensa hacer este sábado Jennifer Lynn López para festejar sus 52 años de vida. "Siguen viniendo, estos cumpleaños. Estaré celebrando con amigos, divirtiéndome, ya sabes, levantar una copa, brindar", bromeaba con su amiga Hoda Kotb esta misma semana.

Y es que Jennifer López, JLo, actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista, tiene todavía muchas cosas más que hacer en la vida.

Sigue con sus proyectos en la música, acaba de sacar al mercado junto a Rauw Alejandro,'Cambia el paso', tema en el que vuelve a cantar en español.

Y en los próximos meses la veremos en la gran pantalla con varios estrenos

'Cásate conmigo', ¿será premonitoria? De momento, la duda es si ya le ha dicho a Ben: ¿Y el anillo pa' cuando?