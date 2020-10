Jeff Bridges anuncia que padece cáncer

Jeff Bridges, protagonista de 'Tron', 'Starman', 'El gran Lebowski' o 'Valor de Ley', ha anunciado a través de Twitter que padece cáncer tras ser diagnosticado de linfoma.

"Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado por tener un equipo de doctores genial y el pronóstico es bueno. He comenzado mi tratamiento y os mantendré al tanto de mi recuperación", publicó el intérprete.

El artista quiso agradecer el apoyo recibido y aprovechó para mandar un mensaje político. "Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", escribió.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff