James Cameron revela el verdadero motivo por el que decidió prescindir de una secuela de 'Avatar'

'Avatar 2: El sentido del agua' es una de las películas más esperadas desde el estreno de su primera parte, 2009. Tras más de una década de espera, parece que la segunda parte narrada en Pandora está muy cerca. Estos doce años de espera no han sido para crear expectativas en torno a una estrategia de marketing, realmente se ha debido a un largo y complicado profeso de creación.

Aunque James Cameron ya tenga en mente grabar hasta 'Avatar 5', hubo un momento en el que no supo continuar con el guion. De hecho, el guion completo de una secuela terminó en la basura. No obstante, a partir de ahí, se creó el proyecto que ser verá en la gran pantalla a partir del 16 de diciembre.

Fue el propio Cameron quien habló de esa secuela cancelada en una entrevista para 'Total Film'. Bajo el nombre 'Avatar: The High Ground', el director llegó a escribir más de cien páginas que terminó descartando tras un año de trabajo junto a su equipo.









"Tampoco jugó lo suficiente con las reglas de 'Avatar'"



"Estaba trabajando con un equipo de guionistas. Teníamos muchas ideas. Seguimos tratando de acorralarlo en una caja y nunca encajaba del todo. Entonces, en cierto punto, dije: 'Simplemente lo terminaré y veré si es una película'. Lo hice. Salió, creo, en 130 páginas. Fue como, 'Hombre, esta es una gran historia. Esto es una gran lectura'", comienza contando Cameron.

"'Avatar: The High Ground' fue eliminada porque faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no ahondaba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco jugó lo suficiente con las reglas de ‘Avatar’, que es conectarnos con el mundo de los sueños, ese que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía con todas las demás casillas, pero no con esa", agregaba.

"Hay algunas cosas geniales. Quiero decir, tienes a los Na’vi peleando con arcos y flechas en gravedad cero. Quiero decir, quiero ver esa película. Pero simplemente no logró lo suficiente con la historia general y los objetivos temáticos que tenía en mente. Así que lo estamos convirtiendo en una novela gráfica de 'Dark Horse'. Así podrás ver la batalla intermedia que tuvo lugar entre la película uno y la película dos", aclara el director.