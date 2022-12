Irene Pardo, nueva directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro

Irene Pardo, actual gerente de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, es la nueva directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, un cargo que ostentará durante cinco años.

El Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha elegido este miércoles a Irene Pardo como nueva directora del festival durante las próximas cinco ediciones.

Las instituciones que forman parte del patronato han valorado la reconocida trayectoria de la candidata en el ámbito de la gestión en las artes escénicas, además de su "amplio conocimiento del sector teatral", tanto nacional como internacional, así como su formación académica y filológica, ligada al Siglo de Oro.

Asimismo, han destacado, en una nota, su estrecha vinculación con la ciudad de Almagro (Ciudad Real), donde ha organizado numerosos encuentros académicos y profesionales.

Una elección tomada por unanimidad, "con el convencimiento de que su gestión contribuirá a que el festival alcance las más altas cotas de excelencia y relevancia" en al ámbito nacional e internacional.

Irene Pardo, que se incorporará al cargo a partir del 1 de enero de 2023, ha señalado estar "muy ilusionada por tener la oportunidad de dirigir este festival tan querido" para ella.

Pardo ha subrayado que se trata de un gran reto profesional en el que va a depositar toda su "energía y creatividad para contribuir a que este proyecto con tantas posibilidades de proyección siga creciendo".

La nueva directora del festival tiene una sólida formación centrada en el conocimiento e investigación de la literatura y el teatro del Siglo de Oro. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Almería (1994-1998), participó activamente en la organización de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro y tiene formación en la gestión de públicos en España.

Además, su experiencia es reconocida en la gestión de las artes escénicas; desde 2002 ha desarrollado una destacada labor profesional en La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, donde actualmente ocupaba el puesto de directora gerente, tras asumir entre 2003 y 2022 la labor de coordinación de la asociación.

Entre sus funciones también se encontraba el control de contabilidad y seguimiento presupuestario, el desarrollo y la supervisión de las campañas de comunicación de La Red, así como la coordinación de diferentes comisiones artísticas, de inclusión social, redes y circuitos.

A lo largo de estos años, Irene Pardo ha participado de manera activa en el desarrollo y coordinación de proyectos escénicos estratégicos de ámbito nacional e internacional, como Escenium, Foro Internacional de Artes Escénicas; Mercartes, Mercado de Artes Escénicas, el Programa de Gestión de espacios escénicos internacionales.

El patronato, en reunión extraordinaria, da así por solventada la crisis en la dirección del festival después de que el pasado mes de noviembre Ignacio García decidiera no continuar al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunque el patronato le ofreció seguir un año más en el cargo.

En ese momento, Ignacio García comentó a EFE que no se trataba de una dimisión sino que no había aceptado la renovación porque consideraba que no estaban garantizadas las condiciones de lo que el festival "necesita y merece".

El patronato lo forman representantes de instituciones como el propio Inaem, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).