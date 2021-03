La inglesa "Good, Thanks, You?" gana XI Premio Solé Turá del Brain Film Fest

La británica "Good, Thanks, You?", dirigida por Molly Manning, ha ganado el XI Premio Solé Tura del Brain Film Fest 2021, el festival internacional de cine dedicado al cerebro y a la mente celebrado en Barcelona, y que este año ha estado especialmente dedicado al impacto psicológico de la COVID-19.

El jurado del premio, que lleva el nombre de uno de los padres de la Constitución, fallecido de Alzheimer en 2009, y que está dotado con 1.500 euros, ha destacado la capacidad de la cinta de sugerir sin acentuar y de mostrar los procesos de lo vivido, lo recordado y olvidado.

El segundo premio, de 1.000 euros, ha correspondido al documental "Cuando no esté Lola", de Cristina Ramírez, que aborda la capacidad del cerebro para crear nuevas maneras de comunicar a pesar de las limitaciones.

"A través del cine hemos encontrado un altavoz para explicar historias que necesitan visibilidad", ha señalado Ramírez.

La animación moldava "Ot", de Vlaid Bolgarin, ha sido distinguida con el tercer premio, dotado con 500 euros.

"Los cortos de este año han mostrado enfoques muy diferentes sobre el funcionamiento del cerebro. Desde cortos de animación, documentales o ficción que nos han impresionado mucho por su calidad y por cómo han abordado de manera muy valiente problemáticas muy dolorosas", ha destacado Albert Solé, director artístico del festival.

Un total de 21 cortos seleccionados entre las 252 presentados procedentes de países como España, México, Moldavia, EEUU o Bélgica concurrían este año al Premio Solé Tura, que reconoce los mejores cortos del cerebro y la mente.

En esta ocasión, el jurado del premio estaba formado por el actor y director Alex Brendemühl, la crítica de cine Violeta Kovacsics, el fotógrafo Rafa Badia y la psicóloga Eulàlia Vives.

Por otra parte, el microcorto "Cerval", de la alavesa Penélope Castillo, ha recibido el Premio del Público para Microcortos Online por votación popular en la web del festival entre los ocho presentados.

A través de películas, debates tras las proyecciones', mesas redondas y talleres, el Brain Film Fest de este año se ha centrado de manera especial en cómo la pandemia ha afectado a la salud mental de la población.

El director dela Fundación Pasqual Maragall, Arcdi Navarro, ha señalado que "el festival ha vuelto a romper esquemas y a construir puentes entre personas dentro del ámbito de la salud mental. Las películas que se han proyectado reflejan que aún no hemos superado los estigmas. No obstante, este año de pandemia nos ha demostrado que no hay problemas irresolubles si los abordamos como humanos, con ciencia, con arte y con empatía".

El festival se ha celebrado en formato híbrido, de forma presencial en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y en línea a través de la plataforma FILMIN. EFE