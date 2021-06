Impulsar al audiovisual, clave de la recuperación económica, según un estudio

El sector audiovisual español cuenta con un "fuerte potencial" de crecimiento gracias a su lengua, un capital humano experimentado o su patrimonio artístico, pero debe apostar "decididamente" por la configuración del Hub audiovisual español (centro neurálgico) como parte de la recuperación económica.

Estas son algunas de las conclusiones del informe "El sector audiovisual en España. La recuperación creativa de nuestra economía" presentado hoy por la Fundación Alternativas y realizado por el economista Raúl Sánchez, quien recomienda también en este documento que hay que "reformular" los mecanismos de apoyo a la financiación e incluir colaboraciones público-privadas en el ámbito de la producción y postproducción.

Entre las recomendaciones de este informe también está el fortalecimiento de la "clusterización" del sector audiovisual a través de la mejora de la cooperación entre grandes y pequeñas empresas; así como indica que hay que "agilizar" la tramitación de permisos y requisitos administrativos para la producción audiovisual.

Durante el acto celebrado de manera virtual, Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha destacado que el sector audiovisual español "ocupa una posición cada vez más importante para la economía de este país", y ha afirmado que se trata de que, además de ser cultura, es "una parte muy importante de las nuevas posibilidades de crecimiento".

Asimismo, ha recordado algunas de las líneas del Plan Spain Audiovisual Hub (Plan de Impulso al Sector Audiovisual), y que dedicará 1.603 millones de euros al desarrollo del sector audiovisual español y su promoción como territorio eficaz para atraer inversiones extranjeras.

En este sentido, Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha criticado que "sin producción independiente no hay mirada cultural".

"Con el Hub audiovisual creo que debemos centrarnos y enfocar muy bien el tiro, la esencia de nuestro cine está en la ayuda a la producción independiente", ha añadido.

Según sus palabras, es "imprescindible" apoyar la producción: "porque la mirada exclusiva de quienes somos y la visión que se puede tener fuera está en la producción independiente, y solamente apoyando la producción independiente se puede apoyar e impulsar la mirada cultural".

Por su parte, Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), ha señalado que en los planteamientos del Plan Spain Audiovisual Hub "la mujer no aparece". "No puede haber recuperación de ningún tipo si la sociedad no mejora, y la sociedad no mejora si no hay igualdad", ha agregado.

El informe encargado por la Fundación Alternativas concluye también que la regulación "seguirá jugando un papel importante" en el ámbito audiovisual, con un especial interés en la protección del consumidor, la consideración de la producción europea como bien público o la defensa de los derechos intelectuales.