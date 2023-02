Iceta no descarta ampliar el bono cultural a otras áreas "de cara a futuro"

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha señalado ante la próxima inclusión de los espectáculos taurinos como parte del catálogo del bono cultural que no está prevista actualmente la ampliación del mismo a otras actividades, "pero no se descarta de cara a futuro".

"Si, como espero, la experiencia del bono se produce a lo largo de más años, podremos ver realmente hacia dónde van los gustos de los jóvenes y quizá valorar si se entra en otros terrenos", ha afirmado minutos antes de la constitución de la Comisión Nacional del Centenario Sorolla.

Este miércoles el Ministerio de Cultura anunció que incluirá los espectáculos taurinos en el Bono Cultural Joven, tanto en el que está ahora en vigor concedido en 2022, como en la convocatoria que se está trabajando para 2023.

Se acata así el fallo del Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el real decreto por el que se establece la regulación del bono cultural y que excluía a los toros de las actividades culturales a las que se podía acceder con esa ayuda del Gobierno.

"¿Por qué los toros o cualquier industria cultural se considera digna de aplicársele el bono cultural y no para una compra de moda de una firma de autor?", declaró a EFE tras este anuncio el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, al reclamar la inclusión de este sector también en la tarjeta monedero.

El ministro ha respondido a esta demanda al explicar que el bono se diseñó en función del conocimiento que se tiene de los consumos culturales en el momento de la adquisición de la mayoría de edad, por lo que no se asociaron actividades como la gastronomía, el diseño o la decoración.

"Eso no se debe ver como un desmerecimiento", ha puntualizado Iceta, quien ha dicho que, aunque "no está sobre la mesa" una revisión inmediata, "no se descarta de cara a futuro".