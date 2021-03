La hija de Montserrat Caballé lamenta que en España "no quieran escuchar" a Plácido Domingo: "Siempre ha sido un señor"

La hija de Montserrat Caballé, Montserrat Martí, ha lamentado que el tenor español no tenga ofertas para actuar en España, un año después de las acusaciones por acoso.

"Para mí siempre ha sido un caballero y un señor", ha señalado este martes la también soprano durante la presentación del último trabajo de Montserrat Caballé, 'La isla del Cristianismo: Armenia y Artsaj'.

La hija de Montserrat Caballé ha subrayado que le parece "mal" que Plácido Domingo no actúe en España. "Si no viene es porque no le querrán", ha sentenciado.

No obstante, Montserrat Martí ha asegurado que "hay muchos sitios en el mundo que le quieren y que le quieren escuchar". "Aquí nos lo perdemos", ha apostillado la soprano internacional.