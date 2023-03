La hija mayor de Madonna dará su primera actuación en España en septiembre

Lourdes León, la hija mayor de Madonna, ofrecerá su primera actuación en España el próximo mes de septiembre como parte del festival Brava Madrid para presentar el EP "Go", que lanzó recientemente bajo el pseudónimo artístico de Lolahol.

La organización de esta cita musical de la capital lo ha anunciado este jueves como parte de un cartel que, entre los días 22 y 23 de septiembre, contará en IFEMA con artistas como Mika, Sugababes, Melanic C, Natasha Bedingfield, Belén Aguilera u Ojete Calor, entre otros.

Fruto de la relación de Madonna con el entrenador cubano Carlos León, Lourdes María León (Los Angeles, 1996) estudió Artes Escénicas en la Universidad de Michigan, la misma a la que asistió su madre, y así fue formándose en canto, baile e incluso diseño.

Aunque hasta ahora sus mayores pasos artísticos habían tenido que ver con el mundo de la moda (participó en el pasado en la firma de ropa de su progenitora, Material Girl, y desfiló para Stella McCartney en su evolución como "influencer"), recientemente decidió dar el saltó al ámbito musical aprovechando el alias cariñoso con el que la conoce su entorno, "Lola".

"Go" (Chemical X) fue lanzado el pasado mes de noviembre e incluye cinco temas, con canciones como "Lock&Key" o "Love Me Still", que conjugan electrónica experimental y pop "arty" y dan como resultado temas etéreos y sensuales.

Aunque dicho lanzamiento no ha generado gran expectación por parte de los medios, su inclusión en el cartel de Brava Madrid refuerza la proyección mediática de este nuevo festival que, impulsado por la promotora The Music Republic, se presenta como un encuentro "sin normas de género" pero con "looks rompedores" a partir de un "dresscode" temático que cambiará en cada edición.