Hay una palabra del inglés que es la primera que aprenden los españoles pero la que peor pronuncian

No hay idioma sencillo. Cada lengua tiene sus dificultades, ya sea de conjugaciones verbales, lista de verbos irregulares, una gramática compleja o, en algunos casos, un alfabeto diferente. No obstante, hay algunos idiomas más sencillos que otros, dependiendo de dónde sea tu lengua materna. Por ejemplo, para un español es mucho más sencillo aprender otras lenguas de procedencia romance, como el portugués, el gallego o el italiano, que el chino mandarín, el ruso o el alemán.

Así, una de los cinco casos más sencillos para un castellanoparlante es el inglés: la sencillez de la lengua inglesa, con pocas variaciones, en los verbos, adjetivos que no cambian y palabras cortas. No obstante, la población de España suele pasarlo mal cuando toca pronunciar correctamente la lengua de Shakespeare. De hecho, hay una palabra en concreto que, aunque es la primera que aprenden siempre los españoles cuando deciden estudiar inglés, es una de las más difíciles de pronunciar correctamente y, en muchos casos, terminan diciéndolo mal.









La palabra del inglés que los españoles pronuncian mal

Y es que se trata de la expresión 'hello' que, como muchos saben, es el equivalente para saludar en una conversación y decir simplemente 'hola'. Así lo refleja un análisis del British Council con motivo del Día de la Lengua Inglesa que explica que nos cuesta especialmente decir correctamente una palabra tan sencilla.

El motivo es porque la 'h' al comienza de una palabra se pronuncia de forma muda en español, por lo que tendemos a hacerlo en el inglés como si se tratase de una 'j' cuando, en realidad, deberíamos hacerlo como si fuese 'aspirada'. Un caso similar se da tanto con 'happy' (feliz) como 'house' (casa).









Pero no es el único fallo común de los españoles con la pronunciación del inglés. Nos ocurre algo similares con las vocales, como explica el British Council, que subraya que, mientras los castellanoparlantes usan 5 vocales diferentes, los ingleses cuentan con hasta 20. Así, pronunciamos de igual manera las palabras 'ship', 'live' o 'hit' que 'sheep', 'leave' y 'heat' cuando, para los británicos, hay una clara diferencia entre una 'i' corta y una 'i' larga en la pronunciación.





La palabra más usadas por los que estudian inglés

De igual manera que el estudio del British Council, una tesis doctoral de la Universidad de La Rioja descubre cuáles son las palabras en inglés con mayor uso entre los jóvenes estudiantes. Así, la palabra teacher (profesor) es la más reproducida por niños y adolescentes que estudian inglés en las pruebas de disponibilidad léxica, mientras que listen (escuchar) y notebook (cuaderno) son, respectivamente, las que encuentran con mayor frecuencia en sus libros de texto para aprender este idioma.









Así lo ha comprobado la investigadora Jaqueline Mora Guarín en su tesis doctoral, titulada 'Semantic prototypes in EFL children's and adolescents' lexical Output and vocabulary Input in EFL textbooks', que le ha valido el grado de doctora en Filología por la Universidad de La Rioja con la calificación de sobresaliente 'cum laude'.