FundéuRAE: "la Mancha" o "las Alpujarras", con el artículo en minúscula

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que los nombres de las comarcas se escriben con mayúscula, pero el artículo que los acompaña, en minúscula.

Es frecuente encontrar en los medios de comunicación ejemplos con el artículo en mayúscula: Siguiendo los pasos de Cervantes en La Mancha, De vinos por Las Vegas y La Alcarria de Madrid o El hijo de George Orwell y su compañía literaria visitan Los Monegros.

Según explica la Ortografía de la lengua española, los nombres de las comarcas son nombres propios y, por lo tanto, llevan mayúscula inicial. Sin embargo, esta mayúscula no se aplica al artículo, pues no forma parte del topónimo: la Mancha, la Alcarria, las Alpujarras, etc. Cuando es masculino y singular y va precedido de las preposiciones a o de, lo adecuado es emplear la contracción: voy al Penedés, vengo del Algarve.

En el caso de la Mancha, el artículo sí se escribe con mayúscula cuando se trata del nombre de la comunidad autónoma: Castilla-La Mancha.

Por lo tanto, en las frases anteriores, lo adecuado habría sido escribir Siguiendo los pasos de Cervantes en la Mancha, De vinos por Las Vegas y la Alcarria de Madrid y El hijo de George Orwell y su compañía literaria visitan los Monegros.

