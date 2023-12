FundéuRAE: «feliz 2024», sin punto ni espacio tras el primer dos

Los años se escriben sin punto, coma ni espacio entre la cifra que marca los millares y la que indica las centenas, según recuerda la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como Estos son los días festivos del 2.024, Explica las modificaciones incluidas en las ordenanzas fiscales para 2.024 u Os deseamos un feliz y próspero 2.024.

De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, en los números que designan los años nunca se utiliza punto, coma ni espacio entre las unidades de millar y las de centena.

Cuestión distinta es que ese número no exprese un año en sí, sino una cantidad de años, caso en el que sí es posible introducir un espacio fino (Hace 40 000 años), pero no el punto ni la coma, de modo que no serían apropiadas las siguientes grafías: Hace 40.000 años ni Hace 40,000 años.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir Estos son los días festivos del 2024, Explica las modificaciones incluidas en las ordenanzas fiscales para 2024 y Os deseamos un feliz y próspero 2024.

