FundéuRAE: fallecimiento de Berlusconi, claves de redacción

1. ex primer ministro, no exprimer ministroAunque la Ortografía de la lengua española señala que la norma general es escribir el prefijo ex- unido a la palabra siguiente (exjugador, exministro), explica también que existen algunas excepciones en las que va separado.

Una de ellas es cuando a ese prefijo le siguen varias palabras que juntas tienen un significado unitario, como en ex hombre de confianza, ex jefes de Estado o, como en este caso, ex primer ministro.

2. el Cavaliere, mejor que Il Cavaliere o Il CavalieriEn italiano, cavaliere es la forma singular de caballero y forma el plural en i: cavalieri. Dado que el apodo se aplica a una única persona, lo apropiado es optar por Cavaliere, acabado en e, con mayúscula y sin comillas ni cursiva. Para evitar la grafía extraña il Cavaliere, en la que solo aparecería en cursiva il, se recomienda traducir el artículo y escribirlo en minúscula: el Cavaliere.

3. el Milan, equipo de fútbolAssociazione Calcio Milan es el nombre oficial del club de fútbol del que fue propietario y presidente. Habitualmente se acorta como Milan o Milán. A pesar de que el nombre de la ciudad en español es Milán, la grafía recomendada para el nombre del equipo de fútbol es Milan, sin tilde.

4. caso Ruby, no Caso Ruby ni caso RubyDenominaciones como caso Ruby, caso Faisán, caso Contador no son nombres oficiales, sino formas que la prensa o la opinión pública utilizan para aludir a diversos asuntos o escándalos, y se escriben en letra redonda, sin comillas y con inicial minúscula en la palabra caso.

5. palacio Quirinal, mejor que palacio QuirinaleLa forma Quirinale es la original italiana, que se pronuncia /kuirinále/. En español, sin embargo, está asentada la forma Quirinal, que es la recomendada y que se pronuncia, por ser voz castellana, /kirinál/.

