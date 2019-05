Fundéu BBVA: “exigir”, sin la preposición “de”

ESPAÑOL URGENTE -

Exigir es un verbo transitivo, por lo que no resulta adecuado el empleo de la preposición de para introducir su complemento, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,Sin embargo, en los medios de comunicación se pueden ver frases como Dicho plan no exige de trámite parlamentario, El encuentro entre distintas historias exige de hombres capaces de llevarlo a cabo o Su poética exige de una estricta preparación física.,Este uso in