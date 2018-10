Fundéu BBVA: "after party", alternativas

Las expresiones "posfiesta", "fiesta de después" o "fiesta posterior" son alternativas válidas en español para referirse al anglicismo "after party", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es frecuente ver frases como "Las celebridades que no quisieron perderse la 'after party' de Elton John", "Las premiaciones son lo máximo, pero el after party siempre tiene diversión asegurada" o "Eso en realidad sucedió en el after party del lanzamiento de Demon Days".

Según el diccionario "Merriam-Webster", el término "after party" designa la celebración que sigue a una gran fiesta o un evento.

En español cabe optar por la voz "posfiesta", que puede servir para designar aquello que sucede a una fiesta, incluso una segunda posterior, y que está bien formada gramaticalmente, de modo análogo a "prefiesta", "preúvas" o "posboda". También es posible traducir "after party" por las expresiones "fiesta de después" o "fiesta posterior".

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "Las celebridades que no quisieron perderse la posfiesta de Elton John", "Eso en realidad sucedió en la fiesta posterior al lanzamiento de Demon Days" y "Las premiaciones son lo máximo, pero la fiesta de después siempre tiene diversión asegurada".

No obstante, si desea utilizarse la forma extranjera, lo adecuado es escribirla en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán.