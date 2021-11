Fernando Trueba: "Siempre he hecho el cine que he querido hacer"

El director de cine Fernando Trueba, que hoy recibe el premio Ciudad de Huelva, el máximo galardón honorífico del Festival de Cine Iberoamericano, ha asegurado que, durante su trayectoria, ha hecho siempre la película que ha "querido hacer, sobre todo porque no sabe "hacer otra cosa.

En conferencia de prensa en el festival onubense, Trueba ha recordado que ha rodado en países como Chile o Portugal, y se ha mostrado muy feliz de recibir un premio en un certamen que recoge una cinematografía que conoce muy bien: porque siempre he ido a donde me han llevado las historias.

Así, ha dicho que, en su carrera, como ha sido "muy prudente, ha trabajado en los proyectos que ha querido, con la limitación" que tiene de "no saber hacer otra cosa, además de no pararse a analizar sus éxitos, porque solo pienso en la próxima película, incluso no las vuelvo a ver, porque, aunque parezca un tópico, cuando termina de rodar las películas pasan a ser de los que les gusta.

Trueba ha considerado esencial el papel de los festivales de cine como el de Huelva, como amplificadores del otro cine, el que no es comercial, del que, ha dicho, no está en contra, "pero es para los niños o los que no quieren dejar de serlo.

Se ha confesado como un loco de la comedia, a pesar de que el género se ha degradado mucho, para asegurar que, en este género, se echa de menos a los autores de antes.

El director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha destacado que Trueba es "un cineasta con una filmografía variada y de calidad, muy diversa, además de ser alguien que siempre ha dicho lo que pensaba, y eso es muy importante.

Reconocido en España con numerosos galardones, como el Premio Nacional de Cinematografía (2015), cuenta con más de 30 títulos como director, entre ellos 'Belle Époque', con la que ganó el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa (1992); 'La niña de tus ojos', ganadora de siete Premios Goya; 'Chico & Rita', Premio del Cine Europeo a la Mejor Película de Animación; o la reciente 'El olvido que seremos', con cinco Premios Platino.

En total, sus películas han sumado 69 candidaturas a los Goya y sus protagonistas y técnicos han subido a recibir el premio en 32 ocasiones.