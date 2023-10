Exposición reivindica a Pompeia, primera dibujante feminista de humor gráfico

Noé Ramón

El crítico del mundo de las viñetas Pepe Gálvez ha inaugurado una exposición sobre la figura de la dibujante y activista feminista Núria Pompeia, considerada la primera mujer que hizo humor gráfico en los finales de los sesenta desde este punto de vista.

Gálvez impartió una conferencia reivindicando el papel de la creadora nacida en 1931 en Barcelona y cuyo nombre real es a Nuria Vilaplanta Buixons.

La muestra ha sido organizada por la Fundación Canaria de Cine + Cómic y en ella se explica su estilo caracterizado por los tintes irónicos y sarcásticos a la hora de abordar la situación de la mujer en los años sesenta y setenta.

El crítico resalta la forma en la que su obra relata una época como es la Transición democrática dado que sus inicios se sitúan en 1967 y llega a 1983.

A partir de esta fecha se dedica a escribir libros y participar en programas televisivos hasta que 1991, cuando de forma fugaz vuelve a la viñeta colaborando en la revista de Instituto Vasco de la Mujer. Su muerte tuvo lugar en 2016 con 85 años, de los que los últimos padeció alzheimer.

La autora empezó a dibujar, cuando ya había superado la treintena, estaba casada, tenía cinco hijos y pese a pertenecer a una familia con recursos y estudiar Artes y Oficios en la capital catalana fue muy crítica con la burguesía de aquellos años.

Su obra aborda con ironía y sarcasmo las obligaciones femeninas de esa época que consistían en ser madres, ocuparse en exclusiva de asuntos domésticos, de los hijos, del marido y de otras tareas que desde luego no dejaban mucho espacio para la creatividad, indica Gálvez.

Entre sus obras destaca Maternasis, en la que aborda la maternidad reconociendo la inseguridad que puede provocar en las embarazadas e incluso asumiendo el rechazo de convertirse en madre al ver a tus hijos como una limitación.

Comienza a trabajar en la revista Triunfo que por aquellas fechas tenía una sección dedicada al humor que tituló como Metamorfosis en la que introduce una llamativa propuesta.

Plantea una imagen que va cambiando de forma progresiva hasta convertirse en algo diferente a lo inicialmente reflejado.

Por ejemplo, unas mujeres que van al mercado y que poco a poco se convierten en gallinas camino al corral o una reunión en un partido de fútbol que acaba transformándose en una ceremonia de fieles que adoran a un santo en la forma de jugador.

Edita novelas, entre ellas, una en la que se reflejan varias generaciones de mujeres titulada Fueron felices y comieron perdices y trabaja con Manuel Vázquez Montalbán en la saga La educación de Palmira, que luego saldría en formato libro y que quizás sea su obra más significativa.

La serie habla sobre una joven que físicamente no tiene los rasgos típicos de una mujer y que le sirve para explicar lo que ocurre a su alrededor y hacer una crónica sobre el surgimiento del movimiento feminista.

Gálvez no llegó a conocerla personalmente debido a su enfermedad y por lo tanto el acercamiento lo tuvo que hacer por medio de su familia que acogió como una agradable sorpresa que se apreciara la faceta creadora de su madre de la que no habían sido conscientes en toda su medida. Este crítico no duda en situarla al mismo nivel que otros genios del humor gráfico de aquella época y con una repercusión similar como Chumy Chúmez.