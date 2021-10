Se estrena “Medjugorje”, el documental que intenta explicar el fenómeno de conversión que se vive en esa aldea

Este 2021 se cumplen 40 años del inicio de las peregrinaciones al pequeño pueblo bosnio de Medjugorje relacionadas con las posibles apariciones de la Virgen. Entre las miles de personas que se han convertido tras viajar allí están dos periodistas que no se creían ni una palabra. A raíz de esa experiencia uno de ellos, Gonzalo, es hoy sacerdote y el otro Jesús García es el director de “Medjugorje: la película” que se acaba de estrenar en España.

¿Cómo se puede explicar un sentimiento, una experiencia personal difícil de contrastar con hechos objetivos? Ese es el camino que ha tomado Jesús García tras conocer esta pequeña aldea de la antigua Yugoslavia. A ella llegó en 2.006, con su compañero Gonzalo para hacer un reportaje. Cargados ambos con el cinismo de quien no se cree nada. Allí, nos cuenta Gonzalo, ahora sacerdote, encontraron un lugar donde la gente menos cercana a Dios, como lo eran ellos, siente la necesitad de descargar su conciencia y acercarse. “Era difícil de creer todo lo que estábamos viendo-recuerda-incluso los testimonios parecían falsos”. Su visión empezó a cambiar cuando conoció a fray Jovo Zovko, que fue párroco en aquel primer momento, cuando los seis adolescentes aseguraban ver a la Virgen. “su historia sobre los encarcelamientos sucesivos y las torturas por parte de las autoridades comunistas” despertaron su interés. Pero lo que más impactó al entonces periodista fueron “las colas inmensas para la confesión” la cantidad de sacerdotes que impartían el sacramento y que no eran suficientes ante el afán de los peregrinos al punto de que “me quitaron al sacerdote con el que iba para pedirle confesión y se formó de inmediato una larga cola. Entonces me encontré con parte del grupo de peregrinación con el que viajábamos y que no estaban allí por fe, sino por distintas razones: todos se habían confesado o estaban buscando confesión, el que menos llevaba 15 años sin confesarse. Una de ellas se acercó a mí llorando y me dijo ‘ya se porque me he apartado de Dios, ya se porqué he dejado de rezar, pero Dios no me ha olvidado’, me dijo que con la confesión, Dios le había salido al encuentro”. El documental está cargado de testimonios similares a los de Gonzalo. Tamara Falcó, Nando Parrado, María Vallejo-Nájera y rostros desconocidos explican en este documental sus experiencias en Mendujorge. La película nos muestra además el camino que ha recorrido este fenómeno desde 1.981, un susurro a voces que reúne a dos millones de peregrinos cada año.