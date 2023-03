Escondido tras un casco y sustituido por dobles: La razón por la que Pedro Pascal aceptó ser 'The Mandalorian'

Si eres de los que se considera un fan acérrimo del universo de la Guerra de las Galaxias (o Star Wars), de sobra has tenido que ver todas las series que giran en torno a este espectacular mundo creado por George Lucas.

Las hay, por cierto, de todo tipo y de todos los personajes: desde la serie de animación Star Wars: The Clone Wars hasta Andor, pasando por Star Wars: La remesa mala. Algunas, quizá, ni te sonaban.

Pero si hay alguna que ha revolucionado las plataformas de series de streaming, ha cosechado 7 premios Emmy y ha hecho las delicias de George Lucas, esa ha sido, sin duda The Mandalorian.

Esa macroproducción de Disney + creada por otro fan de Star Wars, Jon Favreau, que hace también las veces de director, y que nos trajo, sin discusión, al personaje más entrañable de toda la saga: Grogu (El Niño, o conocido popularmente como Baby Yoda).

Acaban de estrenar la esperadísima tercera temporada y prometen traernos de nuevo muchas aventuras y nuevos personajes con los que deleitarnos. Pero si hay un personaje que es imposible que defraude en toda la serie es el protagonista.

Mando, El Mandaloriano o más tarde conocido como Din Djarin, es el personaje en torno al que gira toda la trama y que se caracteriza por su armadura y su casco, dejándose, prácticamente, sin ver.

De sobra sabes, y a estas alturas ya no es ningún spoiler, que El Mandaloriano está interpretado por Pedro Pascal. Un actor que ya tenía bastante prestigio en ese entonces, por lo que, no son pocos, se han preguntado por qué aceptó un rol en el que apenas sale.

La razón por la que Pedro Pascal quiso aparecer en The Mandalorian

Para cuando se empezó a grabar The Mandalorian, allá por el 2018, Pedro Pascal ya era un actor más que consolidado en Hollywood.

Había participado en Juego de Tronos, El Mentalista, Homeland o Kingsman, y por supuesto, en una serie que le dio gran parte de la fama que tiene hoy en día: Narcos.

Su versatilidad en cada papel les hizo a Jon Favreau y Dave Filoni pensar en él para el rol, porque querían a alguien sexy y atlético, pero también “cariñoso e intenso”.

Le ofrecieron el papel dándole una indicación que sería determinante: llevaría casco la mayor parte del tiempo. O sea, no se le vería la cara.

Sin embargo, pese a este hándicap, decidió aceptar. Algo por lo que le han preguntado mucho a lo largo de la carrera.¿La razón de aceptar? La gran oportunidad que suponía trabajar en un proyecto así.





“Sabía de lo que era capaz Jon Favreau. Si iba a estar en 'Star Wars' sería en la mejor versión. ¿Cómo no iba a hacerlo?”contaba tiempo más tarde.

Y es que el ambiente de la serie le cautivó. “En la sala de guionistas, todas las paredes estaban cubiertas de ilustraciones de toda la primera temporada a todo color. Cuando llegabas al final del primer episodio conocías a El Niño, y eso me desarmó por completo” explicaba con mucho humor.

Un argumento que repitió en nuestro país, al ser entrevistado por Andreu Buenafuente. “No me compliqué mucho, un actor se quiere ver, pero también está la gracia de no preocuparse por eso, especialmente en algo a una escala tan grande”.

Y con mucho humor, también, contó para otra entrevista con Empire que “no veía una mierda” cuando se ponía el casco.

Aunque, eso sí, para Esquire, reconocía que con la armadura era “como mejor he lucido en toda mi vida”. Pero a veces, no era él quien estaba detrás de la armadura.

No siempre ha estado detrás de 'The Mandalorian'

Si algo bueno tiene el hecho de ser The Mandalorian, es que al no verse la cara, se puede encontrar sustituto en cualquier momento.

Por esa razón, no ha de extrañarnos que Pedro Pascal haya contado con al menos dos dobles para su personaje. Y es que la producción de la tercera temporada que se acaba de estrenar, le pilló al chileno en las grabaciones de la aclamada The Last of Us.

Suplieron su ausencia el actor brasileño Lateef Crowder y Brendan Wayne. Sí, su apellido te suena porque él es el nieto de el icónico actor John Wayne.





“Ha sido un proceso colaborativo desde el principio. Ellos hacen el trabajo pesado” comentaba tiempo después, dando crédito a los dos hombres que han dado vida a Mando.

No importa con casco o sin él, porque Pedro Pascal ha demostrado que no hace falta que aparezca tu cara en cada pantalla de televisión para enseñar que la interpretación va más allá que una expresión facial.