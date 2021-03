Edie Falco será Hillary Clinton en ‘Impeachment: American Crime Story’

American Crime Story ya prepara su tercera temporada, una entrega que se centrará en el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Tras los fichajes de Beanie Feldstein, Sarah Paulson y Annaleigh Ashford, la ficción creada por Ryan Murphy ya ha encontrado a la actriz que dará vida a Hillary Clinton.

Según Variety, Edie Falco se meterá en la piel de la esposa del expresidente Bill Clinton. La actriz es conocida por sus roles de Carmela en Los Soprano; Jackie Peyton en Nurse Jackie; Celeste Cunningham en Rockefeller Plaza y Diane Whittlesey en Oz. Su interpretación de Carmela en la producción de HBO le valió dos Globos de Oro en los años 2000 y 2003.

Falco se une así a un reparto formado por Feldstein en el rol de Monica Lewinsky, Clive Owen como Bill Clinton, Paulson como Linda Tripp, Margo Martindale como Lucianne Goldberg y Annaleigh Ashford como Paula Jones. Además, Billy Eichner interpretará a Matt Drudge y Betty Gilpin será Ann Coulter.

El caso Lewinsky llega a American Crime Story después de una primera temporada dedicada al juicio del Pueblo frente a O.J. Simpson y una segunda entrega centrada en el asesinato de Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan. La entrega se basará en el libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President de Jeffrey Toobin. Sarah Burgess será la encargada de escribir el guion. Además, la propia Lewinsky será productora del proyecto.

Inicialmente estaba previsto que se emitiera en septiembre de 2020, pero la producción se retrasó antes de la pandemia de coronavirus. Por el momento no tiene fecha de estreno.