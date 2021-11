"Dynamite", de BTS, el tema más escuchado en el servicio Apple Music en 2021

"Dynamite", de la banda surcoreana BTS ha sido el tema con más reproducciones a nivel mundial en el servicio Apple Music en 2021, seguida por "Drivers License" y "Positions", de las estadounidenses Olivia Rodrigo y Ariana Grande, respectivamente.

La compañía Apple ha desvelado este martes las canciones más destacadas del año con sus listas anuales "Top 100", que, además de las más reproducidas a nivel mundial, también incluyen las más escuchadas en España, los temas con las letras más vistas, las más reproducidas para hacer deporte y las más "shazameadas" (buscadas por la aplicación líder de reconocimiento musical "Shazam").

A nivel mundial, "Dynamite", de la banda de K-pop surcoreana BTS se ha convertido en el fenómeno de 2021, aunque en España ha sido "Dakiti", de Bad Bunny y Jhay Cortez el tema más escuchado en el servicio de Apple Music.

"Todo de ti", de Rauw Alejandro; "Tú me dejaste de querer", de C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara; "La noche de anoche", también de Bad Bunny en colaboración con Rosalía, y "La Nota", de Manuel Turizo, Rauw Alejandro t Myke Towers completan el "top 5" de los temas más escuchados a nivel nacional.

En cuanto a las canciones con las letras más populares, buscadas, leídas y cantadas por los seguidores destacan dos de la estadounidense Olivia Rodrigo, "Drivers License" y "Good 4 u", que ocupan las dos primeros puestos de una lista en la que también resaltan otros temas como "Dried Flower", de Yuuri y "Dynamite", de BTS.

Por primera vez, Apple Music comparte el "Top 100 2021: Fitness" con las canciones más reproducidas para hacer deporte, una lista que encabeza "Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix]" de Joel Corry, seguida de "Post Malone (feat. RANI)", de Sam Feldt, y "Levitating (feat. DaBaby), de Dua Lipa.

Finalmente, "Astronaut In The Ocean", de Masked Wolf, ha sido el tema más buscado a lo largo de 2021 en una de las aplicaciones líderes de reconocimiento musical, Shazam, propiedad de Apple.

11,7 millones de veces alguien se preguntó ¿qué canción era? y utilizó e hizo uso de esta aplicación para identificar este éxito del artista de hip-hop australiano Masked Wolf publicado en 2019 pero que se ha hecho viral este año gracias a TikTok.

Por número de búsquedas, a "Astronaut In The Ocean" le han seguido "Save Your Tears", de The Weeknd, con 8,5 millones de "shazams", y "Bad Habits", de Ed Sheeran, con 8,1 millones.