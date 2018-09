"Dos Cataluñas", el documental de Netflix que cuenta el "procés" al mundo

Netflix estrenará el próximo 28 de septiembre mundialmente el documental "Dos Cataluñas", un proyecto que nació para "mostrar al mundo lo que está ocurriendo" y "permitir que las distintas voces puedan ser escuchadas", según los directores de la cinta, basada en más de 85 entrevistas.

"La intención del documental es que tengas la posibilidad de escuchar las razones del otro, que estén explicados todos los puntos de vista", explica Rafael Portela, productor del largometraje, junto a los directores Álvaro Longoria y Gerardo Olivares en un coloquio celebrado en Madrid.

"Dos Cataluñas" es un trabajo de dos horas de duración que cuenta con testimonios clave para entender el conflicto catalán, como los de Carles Puigdemont, Raül Romeva, Inés Arrimadas o Miquel Iceta.

Portela, Longoria y Olivares han indicado a los asistentes al coloquio su necesidad de explicar con detalle lo que sucede en Cataluña y de hacerlo con una perspectiva internacional, dado que Netflix llevará el documental a 130 millones de abonados en 190 países y lo subtitulará a 42 lenguas.

"Me llamó mucho la atención la repercusión que la situación de Cataluña estaba teniendo en medios internacionales, pero me pareció que no se estaba explicando bien y que se estaba tergiversando. Rafa y yo empezamos a pensar, llamamos a Netflix y propusimos la idea de contar el problema para el mundo entero", según Longoria.

Uno de los grandes retos, subraya Olivares, fue ser "lo más objetivos posible", pero también les preocupaba poder ofrecer un enfoque distinto, basado en entrevistas con "grandes actores políticos" pertenecientes a los partidos que concurrieron a las elecciones del pasado 21 de diciembre y con los que pudieron mantener conversaciones "más pausadas".

A eso, confiesan los directores, ayudó el hecho de que el documental esté impulsado por una plataforma internacional y el que los directores no sean periodistas.

"Les decíamos 'no nos contéis eslóganes, no estamos haciendo la campaña, estamos ofreciendo una visión mucho mayor'. Eso les tranquilizó mucho", afirma Longoria durante la charla, moderada por la periodista catalana Gemma Nierga.

De todos los políticos a los que llamaron para participar, han desvelado, pocos rechazaron la invitación, pero la solicitud que hicieron a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no tuvo respuesta.

También intentaron entrevistar, sin éxito, a los presos del "procés" y a la que fuera líder de la CUP Anna Gabriel.

Ahora que se ha bajado el "suflé", dicen, y que la crispación es mucho menor que cuando estaban rodando, esperan que los hechos puedan comprenderse mejor tanto en España como en el resto de países y mostrar que, a diferencia de lo que indica el título del filme, no solo hay dos formas de entender Cataluña.