El dardo envenenando del New York Times al independentismo por sus presiones a Rosalía

La revista suplemento New York Times Magazine ha publicado este jueves un artículo dedicado a la cantante española Rosalía, en el que repasa su carrera bajo el título “El increíble viaje de Rosalía: de cantante de flamenco a superestrella”. La autora del reportaje, Marcela Valdés, hace referencia a sus orígenes así como a posibles presiones que habría recibido la artista por parte del nacionalismo en Cataluña.

El artículo comienza: “La comunidad gitana española la ha atacado por usar palabras en caló (lengua variante del romaní) en sus letras y por adoptar una pronunciación andaluza y estilos urbanos en sus videos”. Rosalía, original del municipio Sant Esteve Sesrovires, de la comarca del Bajo Llobregat, se presentó en 2008 al casting del conocido programa de Telecinco “Tú sí que vales”, pero no fue seleccionada.

El artículo continúa haciendo referencias a las críticas que habría recibido Rosalía desde la comunidad independentista en Cataluña por su falta de implicación en la causa nacionalista: “Los nacionalistas catalanes se han quejado de que ella debería usar su plataforma como un modo de obtener apoyo para el movimiento independentista”.

Además, el reportaje compara esta situación a la que vive en lo referente a las categorías latinas en los premios españoles: “En Estados Unidos, ha sido acusada de “apropiación latina” por críticos en Twitter que afirman que un país europeo como España no debería competir en categorías latinas”.

La propia Rosalía ha acudido a las redes sociales para agradecer el interés del New York Times por “escuchar y compartir” su historia.

Gracias @nytimes @nytmag @valdesmarcela x escuchar y compatir mi historia ❤️

Thank u @nytimes @nytmag @valdesmarcela for sharing my story ❤️

español:https://t.co/YORcwva7jN

english:https://t.co/CkEU55MSm0 pic.twitter.com/OLnKegUTge