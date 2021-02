Daft Punk anuncia su separación tras 28 años de carrera

Daft Punk, una de las bandas de música electrónica más emblemáticas e influyentes de las últimas décadas, anuncia su separación. El grupo francés ha publicado un vídeo en el que revelaba su retiro, titulado 'Epilogue (Epílogo)' tras 28 años de carrera en los que el grupo ha lanzado cuatro álbumes de estudio y una banda sonora. Entre sus temas más conocidos están canciones icónicas como 'One More Time', 'Digital Love' o 'Get Lucky'.

Según informa Variety, ha sido su publicista quien confirmó la separación del grupo. El videoclip de 'Epilogue' dura casi ocho minutos y muestra al dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes durante muchos años ocultaron sus rostros tras unos trajes de robots, caminando por el desierto, con sus habituales atuendos futuristas.

Acaban encontrándose y se miran. Después de que uno se quite la chaqueta, este le da la espalda, viéndose unos botones de un detonador. El otro aprieta y es ahí cuando el que llevaba el detonador comienza a caminar, escuchándose una cuenta atrás. Cuando la cuenta atrás finaliza, el hombre explota, simbolizando así la ruptura del dúo.

Después se pasa a una escena en la que se ven las manos de Bangalter y De Homem-Christo formando un triángulo, con la fecha de inicio de la banda y la fecha de finalización a modo de obituario. Tras eso, se ve el amanecer en una secuencia, mientras suena una versión coral de 'Touch'.

'Touch' forma parte del álbum 'Random Access Memories', publicado en 2013 y considerado como el cénit de su carrera, pues este incluía el mega-éxito 'Get Lucky', en el que participó Pharrell Williams, que llegó al puesto dos del Billboard Hot 100. El disco, además, ganó el Premio Grammy un año después.

RANDOM ACCESS MEMORIES, SU MAYOR (Y ÚLTIMO) TRIUNFO

Desde 'Random Access Memories', el dúo no volvió a publicar otro álbum de estudio y tuvieron un perfil más bajo, destacando en algunas colaboraciones como con The Weeknd en los temas 'Starboy' y 'I Feel It Coming'.

No está claro si se trata de una ruptura definitiva o el tándem podría volver a unirse en el futuro para otros proyectos en común, así como también si Bangalter y De Homem-Christo planean trabajar por separado o con otros pseudónimos. Ambos se conocieron de adolescentes en París y poco después comenzaron su carrera en común.

Daft Punk fue fundado en 1993 y un año después lanzaron el tema 'The New Wave' y, en 1995, lanzaron 'Da Funk', que fue un éxito en toda Europa y la carta de invitación de su primer disco, 'Homework'. Fue con su siguiente álbum, 'Discovery', cuando lanzaron varios de sus temas más famosos, como 'One More Time', 'Digital Love' o 'Harder Better, Faster, Stronger'.

En 2005, publicaron su tercer disco, 'Human After All' y, en 2010, compusieron su primera banda sonora, para la película 'Tron: Legacy', de la factoría Disney. Tres años después, llegó 'Random Acces Memories', finalmente su último trabajo de estudio.