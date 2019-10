Cuando Pepa Flores apoyaba a Herri Batasuna: la Marisol que defendía el comunismo

Pepa Flores, la popular actriz y cantante conocida como Marisol, será galardonada en la próxima edición de los Goya con el premio honorífico que entrega el certamen que se celebrará en Málaga. Si bien son conocidos sus grandes éxitos como la inolvidable “Tómbola” o sus películas de los 60 y 70, no es menos reseñable su importante activismo político.

Tanto se mojó la actriz políticamente que llegó a participar en el congreso fundacional del Partido Comunista de España, el cual se acabaría convirtiendo en el PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España). Este acto tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1984.

Años más tarde, en 1986, Pepa Flores asistió a un mitin organizado en Vitoria por el partido 'abertzale' Herri Batasuna (partido que acabaría refundándose en 2001 como Batasuna para finalmete ser ilegalizado en 2003 con la aplicación de la ley de partidos), en el que acudieron otros importantes artistas, intelectuales y personalidades tanto del País Vasco como de fuera, Pablo Sorozábal o Eva Forest entre otros.

En un artículo publicado en el ABC de la época se recoge que la actriz y cantante acudió al acto para "expresar mi sentimiento de solidaridad y apoyo a la lucha de este pueblo"

En 1976 volvió a saltar a ocupar todos los focos por una polémica portada de la revista Interviú, en la que protagonizó un desnudo que ella nunca llegó a consentir. La revista llevaba un artículo titulado "Marisol: el bello camino hacia la democracia".

Su primer matrimonio fue con Carlos Goyanes, hijo de su representante, del que al final acabó separándose. Pasados unos años se casó con Antonio Gades, bailarín de profesión y con el que tuvo tres hijos.

Se ha generado cierta polémica en redes precisamente por las filiaciones políticas de Marisol y el hecho de haber sido galardonada con el Goya de Honor de la edición de 2020.

Verás cuando Pepa Flores se entere de que no le pueden dar el premio por hacer apología de la dictadura, genocidas y asesinos.. Ah, no, que eso para la izquierda no vale. Pues nada, que disfrute el premio. pic.twitter.com/dtRa9H2a5F