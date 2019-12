Cuando Marta Sánchez, la Rosalía de su generación, odiaba que la comparasen con Madonna

“Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado”.

Son las declaraciones de Marta Sánchez, en una entrevista para La Voz de Galicia, que se han hecho virales en las últimas horas. Las redes se han llenado de todo tipo de comentarios a raíz de la autocomparación de la intérprete de Soldados del amor. E incluso han repescado una entrevista que la cantante madrileña concedió en 1991 a Nieves Herrero. Una época en la que a Sánchez no le gustaba compararse con otras grandes artistas.

Marta Sánchez en 1991: “Me llaman Madonna por la calle en Nueva York a todas horas” pic.twitter.com/5sxTkvjovX — Jon_ �� (@JoniPod) December 20, 2019

“Madonna me tiene loca. Me llaman Madonna por la calle en Nueva York a todas horas. Aunque vaya con el pelo mojado al gimnasio, que voy sin maquillar y nada. Me tienen harta con Madonna. Estuve a punto de cambiarme el color (de pelo). De hecho, me lo cambié y me lo volví a quitar, porque no funcionaba”, afirmó entonces.

Aunque también tildó de “halago” el hecho de ser comparada con Madonna, Sánchez ahondó más en su hartazgo con la situación. “Estaba en el taxi con Sterling (Campbell, batería) y dice el taxista: ‘Vale, Madonna, ¿dónde vamos?’. Le digo yo a Sterling ‘¡No!’. Él le dice al taxista ‘Por favor, es lo peor que le podías haber dicho’. Y dice ‘Tío, se parece a Madonna’. De repente, a los cinco minutos, Like a Virgin en la radio. Yo ya me moría”, contó en tono anecdótico.

“No quiero ser una Madonna. Ni pretendo copiarla ni nada. Yo tengo mi estilo, y mi manera de ser, y mi voz, que es distinta totalmente a la de ella. Espero hacer mi carrera, no quiero saber nada ya de Madonna”, sentenció Marta Sánchez en aquella entrevista para Antena 3.

Incluso quiso marcar aún más distancias con la estadounidense a raíz de la admiración que tanto ella como la española sienten por Marilyn Monroe: “Antes de que yo supiera nada de Madonna, a mí Marilyn ya me volvía loca”. Quién le iba a decir a Marta Sánchez que años después haría lo que tanto le molestaba en su época de esplendor: tirar de comparaciones con otras estrellas de la música.