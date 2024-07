¿Cuál es la manera correcta de decir "Qué hora es" o "Qué horas son"? Esto es lo que dice la RAE

Son muchas las conversaciones que mantenemos a lo largo de las veinticuatro horas que tiene el día. En ellas empleamos una gran multitud depalabras y expresiones. Normalmente solemos hacer todo esto en nuestro idioma nativo, pero cuando se trata de hablar en una lengua que no es la nuestra nos resulta algo más complicado.

Esto se debe a que cada vez que tratamos de aprender un lenguaje diferente al nuestro, tenemos que saber utilizar bien los géneros y, sobre todo, los tiempos de cada verbo, el cual es una parte fundamental de la frase con la que tratamos de comunicarnos con la otra persona. Dado que la Real Academia Española acoge cada vez más palabras nuevas, es normal que los españoles nos equivoquemos a la hora de utilizar una determinada expresión.





Resuelta la duda entre "Qué hora es" y "Qué horas son"

Una de las cosas por las que más solemos preguntar es la hora. Normalmente solemos hacerlo en singular. Para ello hacemos uso de la expresión en singular "Qué hora es", aunque son muchas las personas que parece que optan por utilizar el plural para ello: "Qué horas son". Ahora bien, ¿es esto correcto? Parece que la RAE lo tiene bastante claro.





Ha sido en uno de sus servicios de consultas online a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, donde ha terminado de resolver la duda por completo. Aunque ha tratado de recordar que lo más adecuado es preguntar la hora de forma singular, tambíen admite que hacerlo en plural es correcto. Aun así, ha recordado que decir "qué horas son estas de venir", está bien y admite el empleo del plural.

¿Cómo se dice? ¿'Este agua' o 'Esta agua'?

Si anteriormente hablábamos del uso del número en nuestra lengua, otra parte fundamental a la hora de hablar bien tiene que ver con el género de las palabras. Es por ello por lo que una de las consultas más frecuentes respecto a esto tiene que ver con el sustantivo 'agua'. Antes de nada conviene saber si se dice 'el agua' o 'la agua'. Sin ninguna duda, hay que optar por la primera opción, pues este es un término femenino.

Si entramos en el tema de los artículos, 'la' y 'una' adoptan por su sonoridad las formas en masculino cuando van delante de un sustantivo que comienza por 'a' tónica, algo que no afecta a la concordancia de las palabras, entre las que se encuentran los demostrativos 'esta', 'esa' y 'aquella'. Pero, si se escribe 'el agua', ¿puede decirse 'esta agua'? No, no es correcto utilizar esta expresión, pues sigue siendo una palabra femenina aunque en su forma en singular utilicemos el género masculino.





Ahora bien, se pueden utilizar los demostrativos nombrados anteriormente, incluso si comienzan por 'a' tónica como por ejemplo 'esta agua', 'esa águila', 'aquella hacha', o 'esta área'.