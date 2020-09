COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- La dramaturgia lidera la nueva temporada del TEM que recupera el 80% de espectáculos aplazados por la pandemia

El Ayuntamiento de València confía en poder anunciar el nombre de la persona que dirigirá el espacio en octubre

La dramaturgia liderará la nueva temporada del Teatre El Musical (TEM) que, en esta ocasión, incluirá también los meses de septiembre y diciembre -como en el caso de La Mutant- para poder dar cabida a casi un 80% de los espectáculos que quedaron paralizados por la pandemia de la Covid-19 y que se recuperan ahora.

Así lo ha avanzado este jueves la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, en rueda de prensa junto a la codirectora del 'Festival 10 Sentidos', Inma García; la coreógrafa y bailarina Ana Luján, del encuentro escénico 'Íntims en Pausa', y Anna Marí, de la compañía valenciana Crit Teatre, incluidos en la nueva programación.

En una época "incierta" para las artes escénicas, la sala del Cabanyal-Canyamelar apuesta más que nunca por los creadores locales y nacionales y adelanta en varias semanas el inicio de su oferta de otoño, ha subrayado la edil.

En esta etapa, el TEM apuesta por preservar su "identidad" con una amplia variedad de espectáculos, festivales y géneros --que además del teatro, incluyen música, danza y circo-- y por mantener su vinculación al barrio con propuestas como la adaptación de 'Cabanyal Íntim' al nuevo formato 'Íntims en Pausa'. En esta ocasión, ha explicado la coreógrafa Ana Luján, vecinos del barrio participarán en una "danza social itinerante" por las calles del Cabanyal, en fila india. Y con cada movimiento expresarán una idea.

El TEM acogerá también a la bailaora y coreógrafa corodobesa Olga Pericet, galardonada recientemente con el Premio Max a la mejor intérprete femenina de danza con el proyecto 'Un cuerpo infinito', con el que rinde homenaje a en el que explora el mito de Carmen Amaya y ofrece una mirada propia sobre el flamenco.

DEL MONÓLOGO A LAS MARIONETAS: TEATRO DE TODO TIPO

Precisamente han sido dos propuestas de texto teatral las encargadas de abrir esta nueva etapa del espacio municipal: 'Los días ajenos', el soliloquio de Bob Pop que inauguró oficialmente la temporada el pasado domingo, y Teatre en Pausa, la selección de piezas breves de Cabanyal Íntim que podrán verse este sábado, día 12, después de la coreografía urbana prevista para ese mismo mediodía.

Tras ellas, el encuentro de artes escénicas de la II Feria esFERa (18 de septiembre) servirá de aperitivo a un otoño donde no faltarán las piezas reivindicativas, las obras inspiradas en clásicos de la literatura o las nuevas dramaturgias.

El Festival Russafa Escènica abrirá el fuego en octubre con dos montajes ('How to Be a Sexy Heroine' y 'Cruising', ambos el día 1) que ofrecerán perspectivas distintas sobre la sexualidad y la búsqueda de la identidad.

Durante las semanas posteriores, compañías tan importantes como A Panadaría, La Calórica o Bambalina pondrán en escena algunas de sus piezas más recientes; los primeros con 'Elisa y Marcela' (23 de octubre), recreación de la historia real de dos mujeres que tuvieron que vestir de hombre a una de ellas para poder casarse, y los segundos con 'Fairfly' (1 de noviembre), la historia de cuatro amigos a punto de ser despedidos que deciden hacer realidad la brillante idea que nunca se atrevieron a desarrollar.

Por su parte, los valencianos Bambalina Teatre revivirán la tragedia de 'Edipo' (27, 28 y 29 de noviembre) desde un planteamiento que fusiona la interpretación actoral y el teatro de marionetas.

En diciembre, dos piezas dramáticas serán las grandes protagonistas. La primera será 'Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres els seus viatger (días 12 y 13), proyecto de teatro vivencial a cargo del prestigioso dramaturgo catalán Àlex Rigola.

Tras ella, 'La ciudad de escarcha' (días 18 y 19 de diciembre), en el que la compañía valenciana Crit Teatre propone un emotivo espectáculo a partir de la novela de Carmen Martín Gaite 'Entre visillos'. Desde la compañía, Ana Marí ha explicado que la obra "explora pasado y presente desde la perspectiva de las problemáticas de género" y hace una versión del libro "muy contemporánea".

MÚSICA, DANZA Y CIRCO

La presencia predominante del teatro no impedirá que dos géneros como la música y la danza encuentren su espacio. Estilos musicales tan diversos como el flamenco del cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego el Morao (27 de septiembre) o el pop con pinceladas de electrónica de los barceloneses Els Amics de les Arts (24 de octubre) pasarán por el escenario del Cabanyal, al igual que las "canciones teatralizadas" del incombustible Albert Pla, que repasará su particular repertorio el 31 de octubre.

Todo sin olvidar las diferentes actuaciones musicales que el espacio acogerá dentro del festival Volumens y la Mostra Viva del Mediterrani.

La danza estará presente de la mano de tres de los encuentros artísticos más destacados de la escena valenciana. El primero, el 'Festival 10 Sentidos', que llevará a la sala Fase 'Four Movements to the Music of Steve Reich' (25 y 26 de septiembre), el primer montaje concebido por la coreógrafa belga Ana Teresa de Keersmaeker en 1982, y que podrá verse de nuevo en el TEM 38 años después de su estreno en Bruselas. Ya en noviembre, el 'Circuito Bucles' traerá propuestas poco convencionales dentro del género como C.O.S. y The Lamb, ambas el día 7.

El teatro se convertirá también en sede del encuentro performativo 'Escucha! Valencia' (11 de octubre) y del Festival Internacional de Circo de València Contorsions, que cerrará la temporada el 29 y 30 de diciembre, ya en fechas navideñas.

NUEVA COORDINACIÓN ARTÍSTICA DEL TEM

En cuanto al concurso para designar una nueva persona encargada de la coordinación artística del Teatre El Musical, tras el fin del contrato de la anterior responsable, Olga Álvarez, en otoño de 2019, la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, ha explicado que, únicamente queda por realizar la fase final del concurso para acceder al cargo, esto es, la entrevista, y espera que puedan hacerse este mes de septiembre.

Así, la edil confía en poder anunciar el nombre de la nueva persona al frente de la coordinación artística del TEM en octubre, una vez concluido el proceso de concurso y que ya sea esta persona la encargada de definir la nueva programación para 2021.