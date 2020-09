COMUNIDAD VALENCIANA.-Cáritas, Cruz Roja y la Coordinadora Valenciana de ONGD analizan su actuación "esencial" en la emergencia del COVID-19

Cáritas, Cruz Roja y la Coordinadora Valenciana de ONGD exponen este lunes 28 de septiembre cuál ha sido, sigue siendo y será su labor 'esencial' en la situación de emergencia creada por la COVID-19, en una jornada impulsada por À Punt y Europa Press con el apoyo de Fundación Bancaixa.

En el encuentro, bajo el título 'Las ONG; esenciales en la emergencia de la COVID-19, los presidentes de Cáritas España, Manuel Bretón Romero, y de Cruz Roja Española, Javier Senent, Junto a la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, expondrán su labor desde las diferentes vertientes que cubren.

Este jornada de debate, de carácter nacional, es el colofón de las diferentes actuaciones de À punt tras firmar en las dos últimas semanas convenios de colaboración con estas 3 ONG para visibilizar la labor social y humanitaria que llevan a cabo.

En un primer bloque los tres presidentes expondrán el impacto del coronavirus en la sociedad así como su forma de actuar ante una situación nueva hasta ahora y destacarán los grupos de riesgo detectados así como las necesidades diferentes a las que presentan otras situaciones de emergencia.

Asimismo se centrarán en las sensibilidades que han despertado en todos los agentes sociales así como en la ciudadanía y valorarán el papel "imprescindible" que juegan las ONG y la difusión e información que se ha hecho tanto de los medios como de las redes sociales.

Tras hacer una fotografía de la situación actual y aventurar que futuro a corto y medio plazo plantea la presencia de esta pandemia en la sociedad, expondrán cómo deben actuar tanto las ONG, como las administraciones y otros agentes sociales.

El acto, que será cerrado por la Secretaria Autonómica Prospectiva y Comunicación, Beatriz Gallardo, se iniciará a las 10.00 horas en la Fundación Bancaixa con una intervención del Director General de À Punt, Alfred Costa, a la que seguirá un coloquio entre los presidentes de Cáritas España, Cruz Roja España y la Coordinadora Valenciana de ONGD moderado por la delegada de Europa Press, Elvira Graullera.

PRIMERAS ACTUACIONES DE LAS ONGs

Cruz Roja desde el comienzo de esta crisis buscó asegurar el mantenimiento de sus programas esenciales e intensificó su actividad con las personas más vulnerables con una campaña especial de seguimiento, puso a disposición de las autoridades sanitarias sus recursos humanos y logísticos, y distribuyó alimentos y kits con productos de primera necesidad. Además ha hecho campañas de comunicación y sensibilización en todos sus canales.

En el marco del Estado de Alarma, lanzó el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 para las personas en situación de vulnerabilidad y población general, en coordinación con todas las administraciones públicas al que invitó a sumarse a todo aquel que quisiera contribuir.

Con este Plan, Cruz Roja, reforzó sus mecanismos de respuesta en emergencias, salud e inclusión social, y además ofreció una respuesta integral en todas sus áreas de actuación: Socorros, Inclusión Social, Empleo, Salud, Educación y Medio Ambiente.

Por su parte, Cáritas lanzó una campaña bajo el lema *Cáritas ante el coronavirus. Cada gesto cuenta* que recibió numerosa muestras de generosidad privada y se lanzó para recabar apoyo económico a los programas de ayuda urgente que las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país pusieron en marcha para atender a las personas más vulnerables.

Cáritas invitó desde el inició a generar tejido social, a fortalecer la comunidad y a re-vincularnos a través de gestos cotidianos muy sencillos, como localizar a los vecinos más vulnerables, especialmente las personas mayores, y ofrecerles ayuda para hacer la compra, recoger medicinas en la farmacia o charlar con ellos desde la ventana.

La organización reasignó partidas para facilitar la adquisición de los recursos más urgentes solicitados por las Cáritas Diocesanas para sus centros de apoyo, instalaciones residenciales y servicios de apoyo domiciliario, como son equipos de protección, material sanitario, ropa de uso personal y de cama, y alimentos no perecederos.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, compuesta por 91 organizaciones, cree "imprescindible" la coorperación para plantar cara a una crisis que califica de global. Piden a todas las administraciones que incrementen sus presupuestos destinados a cooperación para poder hacer frente a esta crisis.

Desataca la importancia de la cooperación porque se está viendo como el virus se hace fuerte en las zonas más empobrecidas y entre las poblaciones más excluidas, por lo que considera que si la respuesta no es social y económica, además de Sanitaria, y si no es global no se acabara con la pandemia.