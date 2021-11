¿Cómo son los trabajadores españoles? Estos son los perfiles más demandados por las empresas

La edad y el perfil profesional determinan nuestra actitud en la empresa. Cada perfil tiene pros y contras: en España solo un tercio de los empleados lo son por vocación y solo el 17% son inconformistas. Mayoritariamente nos encuadramos en el perfil de conservadores o acomodados donde están algo más de la mitad.

Según una encuesta realizada por Infojbs, el perfil mayoritario de los trabajadores españoles es el denominado “conservador” (34%), seguido del “vocacional” (29%), del “acomodado” ( 20%) y del “inconformista” (17%). Un dibujo del talento español que según la experta en recursos Humanos, Pilar Llácer “la foto real de los trabajadores en España.. Sigue habiendo mucho perfil conformistas y el más escaso es el inconformista. Eso impacta mucho en el mercado de trabajo, porque exige y demanda ahora mismo y también lo hará en el futuro, un tipo de trabajadores más vocacionales e inconformistas. Yo no hubiera utilizado ese adjetivo, porque creo que tiene una connotación negativa, son perfiles más innovadores, mas disruptivos”

La pandemia ha abierto nuevas características que ha hecho tambalear los perfiles que se ponen en el informe, basado más, explica Llacer “en una caracterización tradicional”. Tanto es así que los trabajadores vocacionales van a ser o están siendo los más demandados porque “sin vocación y sin pasión es imposible trabajar, veo tantos profesionales que no son vocacionales… pero si no añades pasión vas a ser infeliz, y para la empresa también es perjudicial, un vocacional va a dar mejores resultados, porque van a empujar a través de su crecimiento el crecimiento de a la empresa”.

Y ahí juega un papel fundamental al educación y la orientación a los estudiantes porque “si tu estudias algo que no te gusta, vas a acabar en algo que tampoco te guste. La educación es crucial para que en un futuro sean trabajadores de perfil vocacional y no funcioranrial”.

En el mundo del trabajo son los jefes los que más influyen a la hora de que un trabajador tenga un perfil u otro. En este caso “ Recursos Humanos tiene que romper esa dinámica o ese estilo de liderazgo y de cultura que hay en las organizaciones donde muchos jefes piden empleados que no les cuestionen, y tienen que hacerlo porque el mercado de trabajo requiere ese tipo de profesionales que sean innovadores, que se cuestionen, que exijan la flexibilidad, el trabajo por objetivos, esa cercanías de los lideres, de transparencia, de comunicación inspiradora”.

En todo caso, la experta en Recursos Humanos reconoce que todos los perfiles tienen cabida en una organización empresarial que no podría sobrevivir sólo con trabajadores vocacionales y disruptivos, “hay que integrar géneros, generaciones y perfiles, y buscar su integración la forma de encajarlos con un propósito común, con un objetivo. Ese es el reto, es la diversidad lo que hace crecer los negocios ya que no hay ningún perfil esencialmente malo ni esencialmente bueno. Tendemos a pensar que un trabajador conformista es negativo para una empresa pero no todo tiene que ser disruptivo y las empresas van a muy diferentes velocidades. Lo que tiene que haber es una colaboración, el no mantener por ninguno de los perfiles esa tirantez, es fundamental saber cómo trabajar en esos perfiles”.

¿Y TÚ CON QUÉ PERFIL TE IDENTIFICAS?

Tras la revolución que supuso la pandemia en el mundo laboral, Infojobs decidió preguntar a los trabajadores para conocer cómo se sentían ellos y como encajaban en las organizaciones empresariales. Este es el resultado:

Conservador (34%)

Es el perfil mayoritario entre los trabajadores en España. Le gusta trabajar de manera autónoma (53%), sin tener que depender o poner en común su trabajo con otras personas, y se siente cómodo en una empresa tradicional (52%) que le proporcione transparencia y seguridad, donde la posición del empleado y el directivo es clara. Además, piensa que no le hace falta seguir formándome actualmente (47%), ya que con sus conocimientos actuales le es suficiente. Finalmente, prefiere vivir tranquilo/a y seguro/a respecto a su trabajo (49%), aunque ello implique no llegar a lo más alto.

El conservador es un perfil de edad media (entre 25 y 54 años), con niveles formativos básicos, que trabaja en sectores muy diversos, especialmente primario, secundario y terciario (agricultura, transporte, construcción, servicios de suministro o gestión de residuos…).





Vocacional (29%)

Se trata del segundo perfil con mayor porcentaje de trabajadores en España. Afirma estar constantemente formándose (88%) y reciclando sus conocimientos (reskilling). En su trabajo es una persona proactiva (83%), a la que le gusta proponer ideas y enfrentarse a los desafíos que se le presenten. Para dichos perfiles, el trabajo es su pasión (73%) y una forma de desarrollo profesional y crecimiento personal (70%). Por último, tiene claros sus objetivos profesionales y a lo que aspira (69%), y está dispuesto a esforzarse, trabajar duro y formarse para conseguirlo.

El vocacional es un segmento que se concentra en edades de 35 a 54 años, con niveles de estudios altos y ampliamente digitalizados, que se dedican especialmente a actividades profesionales, científicas o sanitarias, a educación o a información y comunicaciones.





Acomodado (20%)

Este perfil no está dispuesto a mudarse por un cambio de empleo, a no ser que sea estrictamente necesario (82%). Le gusta la estabilidad laboral y trabajar en una empresa durante el tiempo necesario para especializarse y sentirse cómodo (74%). Para el acomodado, lo más importante es que la empresa le proporcione una estabilidad contractual y salarial (59%). Ve el trabajo como una forma de ganar dinero (53%), un medio de vida, y prefiere también vivir tranquilo/a y seguro/a, aunque no llegue a lo más alto (50%). En definitiva, el trabajo no le motiva especialmente (42%), sino que es una obligación que le permite ganar dinero para dedicarse a lo que realmente le interesa.

El acomodado es un perfil más maduro (6 de cada 10 tiene más de 45 años), con un nivel de estudios básico y muy poco digitalizado, y que se dedica especialmente a sectores como hostelería, industria o servicios administrativos y auxiliares.





Inconformista (17%):

Es el perfil más atípico entre los trabajadores en España. Le gusta estar a la última en digitalización, lo que significa que se siente totalmente cómodo/a trabajando con herramientas digitales. Al mismo tiempo, está constantemente formándose y reciclando sus conocimientos. El trabajo no le motiva especialmente: es una obligación que le permite ganar dinero para dedicarse luego a lo que realmente le interesa. Se decanta por las empresas que apuestan por el talento, que ofrecen proyectos retadores y que trabajan en la mejora continua y el crecimiento profesional continuado. Finalmente, está dispuesto/a a cambiar de ciudad, comunidad autónoma o incluso país si se le presenta una buena oportunidad laboral.

El inconformista es un perfil joven y mayoritariamente masculino, con cierto nivel formativo y altamente digitalizado, que trabaja en sectores de información y comunicaciones o administrativos y servicios auxiliares.

Tal y como demuestran los datos del informe, cada uno de estos cuatro perfiles de trabajadores tiene su propia visión del que es a día de hoy el modelo laboral de moda: el teletrabajo. Para los inconformistas, por ejemplo, es indispensable que su empresa les permita adoptar el trabajo en remoto, especialmente de manera flexible (38% de menciones frente al 34% de los acomodados o el 31% de los vocacionales). Por su lado, los acomodados y conservadores son quienes más apego tienen al modelo 100% presencial (39% y 38% de las menciones, respectivamente).

Así, casi 1 de cada 3 inconformistas (29%) que han regresado a la oficina lo ha hecho por obligación, mientras que prácticamente 1 de cada 3 conservadores (29%) lo ha hecho por decisión propia. Además, el acomodado es el que menos posibilidad tiene de realizar teletrabajo (72% frente al 58% de media de los cuatro perfiles).

Esta forma de percibir el teletrabajo tiene sus repercusiones en la opinión que cada perfil dice tener sobre el sentido de las oficinas como lugar de desempeño laboral. Inconformistas (51%) y vocacionales (50%) creen que las oficinas serán relativamente necesarias, solo para ciertas circunstancias, mientras que para los conservadores (55%) y acomodados (52%) las oficinas aún son necesarias con su rol tradicional. Sin embargo, vocacionales e inconformistas tienen opiniones diferentes sobre cómo se deberían reformular las oficinas: para los inconformistas, la evolución de estas pasa por adaptar el espacio a la reducción de personas y al nuevo modelo laboral (flexibilidad y reducir tamaño del espacio); para los vocacionales, la reformulación pasa por potenciar el espacio para que siga teniendo sentido (digitalización, espacios para la creatividad, socialización, de reunión…).

El perfil vocacional, el que más ha aprovechado la pandemia para formarse

En lo que se refiere a la formación, el perfil vocacional es el que en mayor medida afirma haber aprovechado los últimos dos años para formarse (53%), y el acomodado el que menos (27%).

Además, como es lógico, son los vocacionales (72%) quienes mayor intención tienen de seguir formándose durante el próximo año, seguidos de los inconformistas (65%).

En cualquier caso, cada perfil esgrime diferentes motivaciones para ampliar o perfeccionar sus conocimientos. Así, los vocacionales se forman para crecer profesional (69%) y personalmente (55%), y los inconformistas lo hacen más en vistas a un cambio laboral (31% frente al 17% general), por lo que se forman en temas totalmente nuevos para ellos (38% de menciones frente al 24% de media).

De hecho, los perfiles vocacionales son los que en mayor proporción disfrutan de la formación como beneficio laboral asociado y no asociado a su puesto de trabajo (43%, nueve puntos porcentuales más que el siguiente perfil).

Te identifiques con el que te identifiques, piensa que tu talento tiene cabida en cualquier empresa. No dejes que te hagan pensar lo contrario.