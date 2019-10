"El club de los tarados", monólogos adaptados a ciegos y sordos

Una rumana, Bianca Kovacs, un catalán, Ángel del Moral, y una vasca, Nerea Garmendia, se han puesto de acuerdo para hablar, en formato monólogo, de los complejos y deficiencias y han bautizado la idea "El Club de los Tarados", un espectáculo adaptado a discapacitados visuales y auditivos.

Garmendia explica en declaraciones a EFE que el show, que se estrena el jueves en el Pequeño Teatro Gran Vía, es el primero que se hace en España de sus características.

Es "una especie de manual" para exponer y aceptar "taras" como las que ella tiene: "un punto de sordera, ocho clavos en la espalda, epilepsia y verborrea", se ríe.

"Es un proyecto muy interesante porque une los monólogos de siempre, no más light ni menos punzantes, a su adaptación para que personas que no ven, sea el grado que sea, o que no oyen, puedan seguirlos", detalla.

Los monólogos estarán subtitulados, lo que les obliga a ser "muy escrupulosos" con las palabras y a no alterar ninguna ni improvisar.

Los discapacitados visuales podrán seguir el espectáculo a través de la aplicación "Zello" que les permitirá conocer el contexto de lo que están oyendo.

"Si, como es mi caso, me voy quitando camisetas en las que hay distintos mensajes, quien no pueda verme irá escuchando que estoy haciendo eso y leyendo lo que pone", detalla la actriz y presentadora de televisión.

En el momento en el que los espectadores con alguna discapacidad visual compren la entrada les informarán de que el teatro pone a su disposición el servicio de audiodescripción y de que pueden, si no la tienen, descargarse la aplicación.

Las "taras" de las que hablan en sus monólogos, detalla la actriz, conocida popularmente por su trabajo en series como "Gym Tony" o "Allí abajo", son físicas pero también emocionales, "como la del adicto a abrazar árboles o la incapacidad para cocinar".

"Lo más importante es que es un espectáculo sobre lo importante que es saber aceptarse y amarse hablando de forma cariñosa de los defectos que cuesta asimilar", añade Garmendia.