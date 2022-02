"Clamor" de María Arnal i Marcel Bagés, Premio Ruido de 2021 al mejor disco

"Clamor" del dúo barcelonés integrado por María Arnal i Marcel Bagés ha sido distinguido este viernes por la prensa especializada con el Premio Ruido al mejor disco español de 2021, por delante de otros trabajos finalistas y muy mediáticos como "El madrileño" de C. Tangana o "PUTA" de Zahara.

"Es un honor recibir este premio, no solo por la ilusión de ver valorado nuestro disco, hecho con tantísima pasión, sino también por estar nominados junto a grandísimos artistas que nos inspiran", han afirmado en declaraciones recogidas en nota de prensa, en las que califican el galardón como "una sorpresa enorme".

"Clamor" se ha hecho con el mayor número de votos de los miembros de la Asociación de Periodistas de Música (PAM), organizadora de esta iniciativa, a pesar de tener en frente a pesos pesados como "Cable a tierra" de Vetusta Morla o el citado "El madrileño", que deparó tres Latin Grammys a C. Tangana.

Entre los finalistas estaba también el debut del productor de este disco, Alizzz, con "Tiene que haber algo más", así como el álbum en gallego "Embruxo" de Baiuca, "La Contraçeña" de los andaluces Califato Ÿ y "Hambre" de Kiko Veneno, Premio Nacional de Músicas Actuales 2012.

También estaban entre los finalistas "Hilo Negro", de Derby Motoreta"s Burrito Kachimba, que ya recibió el galardón en 2020 por su anterior álbum, además de "The River and the Stone" de los madrileños Morgan y "Sur en el Valle" de Quique González.

Completaban la lista "KOKOSHCA" de los navarros Kokoshca, "MKMK" de la mallorquina Maika Makovski y dos viejos conocidos del Premio Ruido, en la que es su tercera nominación ya: la granadina Soleá Morente por "Aurora y Enrique" y, desde Aranjuez (Madrid), Rufus T. Firefly por "El largo mañana".