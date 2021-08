Chuty se impone a Gazir en la primera final de USN World Summer Cup

David Timón y Pedro Martín

Chuty se convirtió en el primer vencedor de la competición Unity Stars Nation (USN) World Summer Cup tras imponerse en una final generacional a Gazir ante las más de tres mil personas que llenaron las gradas del Estadio Ciutat de Valencia.

Chuty regresó al circuito competitivo de las batallas de gallos tras varios meses de parón para proclamarse vencedor de la primera edición de USN World Summer Cup, que finalizó su gira en Valencia tras un mes de emocionantes batallas alrededor de algunos de los mejores escenarios del país.

Tenía muy claro que quería demostrar todo lo que he trabajado para llegar en una buena versión y por suerte lo he conseguido. Estoy muy contento. Gracias a todo el mundo por apoyar la competición. Ojalá que los organizadores se animen también el año que viene, declaró Chuty a EFE instantes después de colgarse la medalla de campeón.

Tras su salida de la Freestyle Máster Series (FMS) España, que tanto él como Skone abandonaron antes del comienzo de la cuarta temporada de forma imprevista, y el descenso forzado de eventos a causa de la pandemia, Chuty volvió a los escenarios para reivindicar su lugar histórico como una de las mayores figuras de la historia de la improvisación.

El enfrentamiento entre el madrileño y Gazir, inédito en un formato competitivo oficial, representó la evolución del freestyle en los últimos años y el avance imparable de la disciplina. El madrileño consiguió doblegar al joven asturiano y aplacó las dudas que giraban en torno a un posible descenso de nivel en su vuelta a las competiciones provocado por su prolongada inactividad.

En un frenético intercambio de ataques verbales en forma rimas, ingenio y agresividad, Chuty superó ligeramente a un impresionante Gazir, reciente subcampeón de FMS España, que volvió a desplegar sus perfeccionados recursos y a evidenciar sus inhumanas capacidades para explotar el formato competitivo.

Además, el competidor de Entrevías imitó a su compañero Skone y alimentó los rumores sobre la vuelta de ambos a la FMS España de cara al próximo curso: Te he ganado en la USN y espérate en la FMS del año que viene.

Antes, Chuty consiguió batir a Force y Mnak, en cuartos de final y semifinales respectivamente, y cumplió con las expectativas generadas semanas atrás en los eventos celebrados en Parc del Fórum de Barcelona, el Wanda Metropolitano de Madrid y el Muelle 12 de Alicante.

En un nuevo capítulo de su desarrollo, Gazir volvió a quedarse a las puertas de un campeonato y a reivindicarse, no solo como un prodigio a la hora de improvisar, sino como el principal aspirante a dominar la disciplina a lo largo de la próxima década.

El joven de 19 años avanzó hasta la final después de dominar con solvencia su duelo ante SweetPain en cuartos de final y de arrollar a la leyenda mexicana Aczino en semifinales en uno de los enfrentamientos más vibrantes de la noche, con una ronda con la NBA espectacular.

Ante el regreso del público, los competidores se mostraron motivados por volver a experimentar de nuevo la energía especial que se genera entre ellos y las gradas, sentir el frenesí, como dijo Aczino, y servirse así de motivaciones para inspirar sus rimas.

Precisamente, Aczino completó el podio tras vencer a un Mnak inspiradísimo en la lucha por el bronce, que no obstante deleitó a los aficionados con algunas de las mejores rimas de la noche, como las que dejó ante Skone en cuartos de final rimando sobre el idioma: Sabes que ya no hay excusa. Qué más da si la vida es como una montaña rusa, si el lenguaje es de quien lo crea y quien lo usa, o Skone estás mayor, te has vuelto un carca, ya solo bajas a la playa en calcetines y chanclas, me he tirado todo el torneo inventándome palabras, soy una enciclopedia para la España de Atlas.

Por último, Force y Rapder no consiguieron superar la barrera psicológica ante sus bestias negras, Chuty y Aczino, a los que nunca han conseguido batir en un enfrentamiento individual, a pesar de los recientes éxitos del mexicano, como la conquista del título internacional de Red Bull y de la mejora de Force en casi todos los apartados de su perfil como competidor de primer nivel.

De esta forma, la USN World Summer Cup finalizó una espectacular gira de eventos marcada por el regreso de los aficionados que, tras meses de obligada ausencia a causa de la pandemia, volvieron a experimentar la magia de las rimas improvisadas en directo.

